ÅÁÀâ¥«¥ë¥ÈÈÖÁÈ¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¿·ºî¡¢±Ç²è¤È¤·¤ÆÍèÇ¯3.13¸ø³«·èÄê¡ª¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß ¤Ü¤¯¤Î3¿Í¤ÎºÊ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2014Ç¯¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡¡ÀöÇ¾¡¡¡Á¼Ù°¤Ê¤ëÅ´¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Á¡ÙºîÉÊ¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡2003Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Âç²ÈÂ²¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢ÎÙ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë»ö¾ð¤ÇÊüÁ÷¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿VTR¤òºÆÊÔ½¸¤·ÊüÁ÷¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¸ý¥³¥ß¤Ç¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ4ËÜ¡¢·à¾ìÈÇ3ËÜ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÀè¶î¤±¤È¤â¸À¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Î¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤äÈÖÁÈ¡¢½ñÀÒ¤ÎÎ´À¹¤äYouTube¤Ê¤É¤Î¹Í»¡·ÏÆ°²è¤Ê¤É¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤º¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ºî²È¡¢YouTuber¤¬¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¡£WEB¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÇë¸¶¹ÉÆó¤È¡¢4¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¶âÁ¬Åª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦ÃæÀ¥Í³»Ò¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î´¥Ëãè½Æà¡¢´Ç¸î»Õ¤ÎÆâÌîÉö¤Î4¿Í¤òÄÉ¤Ã¤¿VTR¤«¤é¡¢É×¤¬Ã¯¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¡¼¥¯¡Ø¥Ñ¥é¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Âè2¾Ï TOKYO¡¿NIGHT¡Ù¤Ê¤É¤â´ÆÆÄ¤·¤¿Ä¹¹¾½ÓÏÂ¡£¼¹É®¤·¤¿¡Ø½ÐÈÇ¶Ø»ß¡Ù¡Ø·ÇºÜ¶Ø»ß¡Ù¤Ê¤É¤Î¶Ø»ß¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Îß·×30ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡ÙÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¿·ºî¤Ç¤¹¡£·à¾ìÈÇ¤Ç¤¹¡£Á°ºî¡Ê¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡¡¥ï¥±¤¢¤ê¿Í¾ð¿©Æ²¡Ù¡Ë¤«¤é8Ç¯¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¤Ï¤â¤¦ºî¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¯ÅÙ¤Ë¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¤¬³§ÍÍ¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢ËÜºî¤ÎÀ½ºî¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¤òºÇ½é¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¡£»þ´ÖÂÓ¤Ï¿¼Ìë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÄº¤¯¤Û¤É¤ÎÂ©¤ÎÄ¹¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ïà°ìÉ×Â¿ºÊá¤Î²ÈÂ²¡£¼èºà¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¡¢1¿Í¤ÎÉ×¤È3¿Í¤ÎºÊ¤¬Êë¤é¤¹²È¤Çµ¯¤¤¿¶²ÉÝ¤Î½ÐÍè»ö¡£ËÜºî¤Ï²¿¤ÎÀèÆþ´Ñ¤â»ý¤¿¤º¡¢²èÌÌ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÌÜ¤òÄ¨¤é¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¶²¤ë¤Ù¤¿¿¼Â¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß ¤Ü¤¯¤Î3¿Í¤ÎºÊ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2014Ç¯¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡¡ÀöÇ¾¡¡¡Á¼Ù°¤Ê¤ëÅ´¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Á¡ÙºîÉÊ¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡2003Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Âç²ÈÂ²¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢ÎÙ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë»ö¾ð¤ÇÊüÁ÷¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿VTR¤òºÆÊÔ½¸¤·ÊüÁ÷¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¸ý¥³¥ß¤Ç¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ4ËÜ¡¢·à¾ìÈÇ3ËÜ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÀè¶î¤±¤È¤â¸À¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Î¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤äÈÖÁÈ¡¢½ñÀÒ¤ÎÎ´À¹¤äYouTube¤Ê¤É¤Î¹Í»¡·ÏÆ°²è¤Ê¤É¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤º¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ºî²È¡¢YouTuber¤¬¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¡¼¥¯¡Ø¥Ñ¥é¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Âè2¾Ï TOKYO¡¿NIGHT¡Ù¤Ê¤É¤â´ÆÆÄ¤·¤¿Ä¹¹¾½ÓÏÂ¡£¼¹É®¤·¤¿¡Ø½ÐÈÇ¶Ø»ß¡Ù¡Ø·ÇºÜ¶Ø»ß¡Ù¤Ê¤É¤Î¶Ø»ß¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Îß·×30ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡ÙÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¿·ºî¤Ç¤¹¡£·à¾ìÈÇ¤Ç¤¹¡£Á°ºî¡Ê¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡¡¥ï¥±¤¢¤ê¿Í¾ð¿©Æ²¡Ù¡Ë¤«¤é8Ç¯¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¤Ï¤â¤¦ºî¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¯ÅÙ¤Ë¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¤¬³§ÍÍ¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢ËÜºî¤ÎÀ½ºî¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¤òºÇ½é¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¡£»þ´ÖÂÓ¤Ï¿¼Ìë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÄº¤¯¤Û¤É¤ÎÂ©¤ÎÄ¹¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ïà°ìÉ×Â¿ºÊá¤Î²ÈÂ²¡£¼èºà¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¡¢1¿Í¤ÎÉ×¤È3¿Í¤ÎºÊ¤¬Êë¤é¤¹²È¤Çµ¯¤¤¿¶²ÉÝ¤Î½ÐÍè»ö¡£ËÜºî¤Ï²¿¤ÎÀèÆþ´Ñ¤â»ý¤¿¤º¡¢²èÌÌ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÌÜ¤òÄ¨¤é¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¶²¤ë¤Ù¤¿¿¼Â¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß ¤Ü¤¯¤Î3¿Í¤ÎºÊ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£