≠ME、イベント中止騒動の示談成立を報告「全ての迷惑行為を今後行わないことを誓約」4月に暴力行為発生で警察介入【全文】
【モデルプレス＝2025/12/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の公式サイトが、12月21日に更新。4月29日に発生したイベント中止騒動について、加害者側との示談が成立したことを発表した。
◆≠ME、イベント中止騒動の示談成立を報告
公式サイトでは「2025年4月29日に発生しました越谷でのイベント開催中止に関してのご報告」と題し、「このたび表題の事案に関連しまして、弊社代理人弁護士を通じて相手方との示談が成立しましたのでご報告致します」と発表。「本件は、イベント当日のCD販売時に販売所で引き起こされた騒動、並びに関連スタッフに対して行われた暴力行為によりイベント開催自体を中止せざるを得ない状況に至る等、正常な業務が妨害されたもの」とし、「イベントの正常な開催の妨害だけでなく、出演メンバーおよびイベント開催に関わる全スタッフ、そして当日のイベントを楽しみに来場されたファンの皆様、施設に来場された皆様に対して多大なるご不安、ご心配とご迷惑をお掛けすることとなりました」とつづった。
◆≠ME、イベントが急遽中止 会場スタッフに対する暴力行為で警察介入
4月29日、埼玉・越谷レイクタウンで開催予定だった「≠ME 10thシングル『モブノデレラ／神様の言うとーり！』発売記念スペシャルリリースイベント」は、会場スタッフに対する暴力行為によって警察が介入する事態となり急遽中止に。公式サイトでは「暴力行為を行った当事者については、警察に情報提供を行い今後弊社グループのすべてのイベントへの参加をお断りさせていただきます。みなさまが安心してご参加できるよう、このような行為があった場合は刑事、民事により徹底対応いたします」と報告していた。（modelpress編集部）
◆発表全文
平素より、≠MEに多大な応援をいただきまして、誠に有難うございます。このたび表題の事案に関連しまして、弊社代理人弁護士を通じて相手方との示談が成立しましたのでご報告致します。
本件は、イベント当日のCD販売時に販売所で引き起こされた騒動、並びに関連スタッフに対して行われた暴力行為によりイベント開催自体を中止せざるを得ない状況に至る等、正常な業務が妨害されたものです。イベントの正常な開催の妨害だけでなく、出演メンバーおよびイベント開催に関わる全スタッフ、そして当日のイベントを楽しみに来場されたファンの皆様、施設に来場された皆様に対して多大なるご不安、ご心配とご迷惑をお掛けすることとなりました。
示談内容の詳細は差し控えますが、当日のイベント開催中止に関わる賠償金の支払い、加えて、該当イベントに出演する予定だった≠ME、およびイベント開催運営機関であるキングレコード株式会社、株式会社代々木アニメーション学院、株式会社イーキューブが今後開催、または関与する全てのイベントについて立ち入り禁止とすること、また、相手方が関与し以前からイベントでの迷惑行為を行なっていたグループの解散と全ての迷惑行為を今後行わないことを誓約させました。
関連各社では、引き続き、迷惑行為などに対する措置を積極的に講じてまいりますとともに、応援してくださるファンの皆様にとって安心安全なイベントを心がけてまいります。
今後とも≠MEの応援のほど、よろしくお願いいたします。
2025年12月21日
キングレコード株式会社 株式会社代々木アニメーション学院 株式会社イーキューブ
