「今年の冬もやっぱりコレ！」【ユニクロ】40代おしゃれママの愛用♡「しっとりカーデ」

脱ぎ着しやすく、着まわしやすいデザインを持っていると冬コーデで活躍するカーディガン。もし買い足しを考えているなら【ユニクロ】の「しっとりカーデ」をぜひ候補に入れてみて。柔らかな素材を使用しており、着心地がよさそうです。今回は40代おしゃれママの着こなしも紹介するので、参考にしてみて。

チクチクしにくい！ スフレヤーンのVネックカーデ

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

プライベートからお仕事シーンまで着まわせる、シンプルデザインのVネックカーディガン。公式サイトには「ソフトでしっとりとした肌ざわりでチクチクしにくい」とあり、着心地がよさそうです。ゆったりとしたシルエットながら、コンパクトな丈感で幅広いボトムスと合わせやすいのが魅力。カラーは豊富な全9色展開です。

トレンドカラーでコーデの鮮度アップ

「今年の冬もやっぱりスフレヤーン」と、@r_i_emamaさんはスフレヤーンシリーズがお気に入りのよう。モノトーンコーデにダークブラウンのカーディガンを肩掛けすれば、さりげなくあたたかみをプラスしてくれます。子どもっぽく見えがちなオールインワンも、上品な小物を合わせることで大人に似合う着こなしに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@r_i_emama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M