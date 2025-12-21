清 竜人がプロデューサー兼メンバーを務める一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25が、12月21日（日）に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて現体制ラストライブ＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞を開催し、現体制での活動に幕を下ろした。

ラストライブ前夜には、清 本人のXアカウントより曲タイトルとリンクだけが突如ポストされ、清 竜人25として最後の新曲「GOOD BYE！愛してるよ！」のデジタル配信リリースを報告。公演終了後には、同曲のミュージックビデオも公開となった。

また、再結成後最初で最後となるアルバム『GOODBYE』の世界観が垣間見えるキービジュアルも公開となった。

▲『GOODBYE』キービジュアル

アルバム『GOODBYE』は来年2026年3月25日（水）に発売することが発表されており、CDには新体制で発表した楽曲に加えて本日デジタル配信リリースした新曲「GOOD BYE！愛してるよ！」も収録される。

その他、2025年2月に東京・草月ホールで開催したアコースティックライブ『KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live in Autumn』の音源や、2025年11月に開催した、清 竜人25として初めての試みとなるバンドセットを携えた『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』の音源が円盤化。Blu-rayには、本日KT Zepp Yokohamaにて開催したラストライブ『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』の映像を全編収予定。さらに、2024年再結成後にリリースされた楽曲のミュージックビデオと『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』や『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』の公演での裏側を収録したビハインドザシーンも収められ、清 竜人25の集大成となる1枚になった。

■「KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE」見逃し配信（アーカイブ）

https://stagecrowd.live/kiyoshiryujin25_goodbyelive/

■清 竜人25「GOOD BYE！愛してるよ！」

2025年12月21日（日）配信リリース

https://erj.lnk.to/AcH539

■清 竜人25 アルバム『GOODBYE』

2026年3月25日（水）発売

予約はこちら：https://erj.lnk.to/oNQML4 【完全生産限定盤（3CD＋BD）】

・品番：ESCL-6180〜6183

・価格：￥16,500（税込）

【CD1】

・新体制で発表した楽曲＋新曲「GOOD BYE！愛してるよ！」収録予定。 【CD2】

・『KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live』

2025年4月30日に配信限定でリリースされた東京・草月ホールで行われたアコースティックライブを円盤化。 【CD3】

・『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』

2025年11月に開催される、清 竜人25として初めての試みとなるバンドセットを携えた『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』を音源化。 【Blu-ray】

・『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』

2025年12月21日にKT Zepp Yokohamaにて開催のラストライブ『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』のライブ映像を全編収録予定。

・『Music Video』

他、2024年再結成後にリリースされた楽曲のMusic Videoをすべて収録。

・『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE - behind the scenes -』

11月開催の『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』から『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』での裏側を収録したビハインドザシーンを収録。