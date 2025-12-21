Snow Manの佐久間大介（33）が21日、都内で声優を務めるフジテレビアニメ「ハイスクール！奇面組」（来年1月9日スタート、金曜後11・30）の舞台あいさつに出席した。“奇面”を個性ととらえる奇面組の5人を中心に描くコメディーで、イケメン集団・色男組のリーダー役。同アニメは1980年代に放送されて一大ブームを巻き起こしていた。このたび、令和に新たなアニメとして製作される。

出演することが発表された時のことを「いろんな方に“出るの？（昔に）見てたよ！”ってめちゃくちゃ言われた」と回想。特にリアクションが大きかった人にビビる大木（51）の名前を挙げると、会場は笑いに包まれた。「昔から愛してもらえている作品を今出すことで、より今の世代の子たちにも愛してもらえるって考えたら放送が楽しみ」と胸を躍らせた。

この日、登壇者同士のかけ合いに終始笑顔で、時には声を上げて笑う場面もあった佐久間。作品にちなみ、共演者で声優の武内駿輔（28）から個性を「ずっと明るい。どの瞬間もこのまんま」と指摘されると、「どこでもこの状態なので人生楽しいですね！」と満面の笑みを浮かべた。