漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。

昨年1点差で決勝最終決戦を逃したエバースが4番手で登場。870点で暫定首位に躍り出た。

免許を持ってない佐々木隆史が、相方の町田和樹を車にするという漫才を披露。町田が4つのルンバにまたがって車になるという話を軸に展開した。その中で発した「ルンバ車」というワードがネット上で話題となっている。

X（旧ツイッター）では「ルンバ車の陰性www」「ルンバ車で尿検査陰性はやべぇだろ 年末に今年イチのパワーワードきたわ」「おもしろさが畳みかけてくるエバースの漫才が圧巻だった『ルンバ車の陰性』というワードが忘れられない」「エバースめちゃくちゃ面白かった！町田さんのルンバ車姿想像したらなおさら」などと書き込まれていた。

決勝はヤーレンズ、真空ジェシカ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろうの9組に、敗者復活戦を突破したカナメストーンが登場。

審査員は今年も9人。海原やすよ ともこの海原ともこ、フットボールアワー後藤輝基、ミルクボーイ駒場孝、アンタッチャブル柴田英嗣、笑い飯の哲夫、博多華丸・大吉の博多大吉、ナイツ塙宣之、かまいたち山内健司、中川家礼二（53）の9人。昨年、審査員を務めたオードリー若林正恭とNON STYLE石田明が外れ、03年王者の後藤と19年王者の駒場が新たに加わった。決勝戦のMCはコンビを組んで14回目の今田耕司と上戸彩。

大会はプロアマ問わず結成15年以内のコンビに出場資格があり、今回は過去最多1万1521組がエントリー。優勝賞金は1000万円。

◆エバース 佐々木隆史（ささき・たかふみ）は1992年（平4）11月6日生まれ、宮城県出身。町田和樹（まちだ・かずき）は1992年（平4）4月24日生まれ、神奈川県出身。東京NSC21期、16年結成。24年NHK新人お笑い大賞優勝。吉本興業所属。