『寒さに弱い犬種』５選

犬の中でも、シングルコート犬種や小型犬は寒さに弱い傾向がみられます。また、子犬や老犬などの体温調節機能が低下している犬も要注意です。ここでは、寒さに弱い犬種を5犬種紹介します。

1.チワワ

世界最小の犬と言われている「チワワ」は、体が極小であることから寒さに弱い犬種です。短毛タイプのチワワやロングコートタイプのチワワなど、さまざまな種類のチワワがいますが、どの種類のチワワも寒さには弱い傾向がみられます。

特に寒い日に長い時間、散歩し続けてしまうと、寒さで体が冷え切ってしまい、体調不良を引き起こす恐れもあるので注意してください。

2.トイプードル

モコモコとした毛が特徴的なトイプードルは、一見すると毛のボリュームで体が守られているように思えます。しかし、シングルコート犬種なので実はとても寒がりです。

シングルコート犬種はアンダーコートと呼ばれる毛がないので、その分、冷気の影響を受けやすかったり、体の熱が逃げやすいという特徴があります。マルチーズやパピヨンも同様です。

3.イタリアングレーハウンド

イタリアングレーハウンドは、毛がごく短毛な犬種です。ピタッと体に密着するような毛で覆われているため、体の熱が体外へ逃げやすく、また冷たい空気の影響を受けやすい犬種でもあります。

非常に寒さに弱い犬種なので、冬の散歩では、必ず保温性の高い洋服を着せて外に連れ出してください。必要に応じて、室内でも保温性の高い毛布を用意してあげるなど、防寒対策を徹底しましょう。

4.ミニチュアピンシャー

ミニチュアピンシャーもイタリアングレーハウンドと同様に、毛が非常に短く体に密着しているタイプの犬種です。そのため、冬の冷たい空気に影響を受けやすく、体温が下がりやすい傾向にあります。

さらに、体が小さく他の犬種よりも皮下脂肪が少ない特徴があるため、より寒さに弱い犬種です。冬の厳しい寒さには、室内でも注意してください。

5.ヨークシャーテリア

ヨークシャーテリアは長毛犬種なので、冬の寒さには強いのではと思われがちです。しかし、シングルコート犬種なのでアンダーコートがなく、寒さに弱い犬種に該当します。

また、小型犬の中でも特に体が小さい犬種なので、体に熱を維持しにくく、寒い空気に影響を受けやすい特徴もあります。屋外ではもちろん、室内でも寒さ対策を怠らないようにしましょう。

本格的な冬を迎える前にすべき防寒対策

12月に入ると、寒さが厳しくなり本格的な冬が始まります。寒さの厳しい時期に入る前に、以下の防寒対策を準備しておきましょう。

保温性の高い屋外用の服を準備する 雪が降り積もる地域では犬用ブーツの着用も検討する 厳しい寒さの日は室内で運動できるように室内遊びを考えておく 愛犬が過ごす部屋での適切な暖房器具の準備 フローリングにはマットを敷く 大きな窓には断熱シートを貼ると室内の保温効果が上がる

他にも、冬場は暖かい時間帯に散歩へ行くよう調整したり、１回の散歩を短くする代わりに、室内での運動を増やすなど工夫することも大切です。

まとめ

いかがでしたか。寒さに弱い犬種を飼っている人はもちろん、日本には犬種は違えど寒さに弱い犬も多くいます。愛犬が健康的に冬を過ごせるように、冬を迎える前に防寒対策を準備しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)