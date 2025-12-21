ギンビス「しみチョコミニアスパラガス」にミルクチョコとココアパウダーを加えた「ミニアスパラガスダブルショコラ」限定発売

ギンビスは11月24日から、「アスパラガスビスケット」ブランドからチョコレート（チョコレート菓子）「ミニアスパラガスダブルショコラ」（60g）を一部の販路で数量限定発売している。

同商品を一部のコンビニで2月に数量限定発売したところ好評を博したことから販路を広げて発売する。

同商品は、「しみチョコミニアスパラガス」にミルクチョコをコーティングした上に、ココアパウダーをまとわせたもの。

11月5日、取材に応じた 営業本部広報担当の吉村萌子さんは「『しみチョコミニアスパラガス』そのものが含浸（がんしん）技術を用いてビスケットにチョコをしみ込ませており、そこからさらにコーティングすることで圧倒的にチョコ感が感じられる商品。チョコの満足感とともに『アスパラガスビスケット』の“カリッ、サクッ”としたビスケットの食感も楽しめる」と胸を張る。

そのほか「アスパラガスビスケット」ブランドでは秋冬向けに「ミニアスパラガスチョコ」（4パック・45g・28g）を9月下旬から発売している。

なお「アスパラガスビスケット」は10月の販売金額は、「ミニアスパラガスチョコ」4パックが牽引役となり前年比二桁増を記録した。