「突然の事故で主人に先立たれた。年金なんて遠い話だと思っていた」遺族年金受給・40歳の困惑
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住40歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、子ども（11歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：大阪府
職業：専業主婦
年収：0円
現在の預貯金：4000万円、リスク資産：1200万円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：遺族基礎年金8万7500円、遺族厚生年金12万8500円
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険3万5000円
その理由として「主人の扶養だったのに、しっかり補償してもらっている」と遺族年金制度の思いがけない手厚さを口にしています。
ただしひと月の支出は「約26万円」。年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
「今は遺族年金（遺族基礎年金と遺族厚生年金）をもらっているので余裕がある。しかし子どもが18歳になる7年後に遺族基礎年金が受け取れなくなる。今のうちに国債やドル建て終身保険、投資などをして備えている」と言います。
また現在は仕事をしていないため年金以外の収入はなく、日ごろから「5％オフの日にまとめ買いをする」など節約を心掛けているとあります。
「突然の事故で主人に先立たれた。年金なんて遠い話だと思っていた。受給する頃には制度も変わっているかもしれないと思い、年金について深く考えたり調べたりしなかった。まさか自分が遺族年金を受給することになるとは想像していなかった。寡婦年金など存在自体知らなかった」と悔やみます。
一方で11歳の子どもの存在が精神的な支えになっている様子。「子どもとテーマパークやプチ旅行にでかける」ことが今の生活の楽しみだと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
