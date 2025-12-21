長期休みに行きたいと思う「富山県の温泉地」ランキング！ 2位「氷見温泉郷」を抑えた1位は？【2025年調査】
慌ただしい年末の足音が近づき、そろそろ長期休暇に思いをはせる方も多いのではないでしょうか。寒さが増すこの季節だからこそ、心身の疲れをじんわりと癒してくれる「温泉地」での滞在は格別です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「富山県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「立山連峰を眺めながら温泉につかりたい」（40代女性／茨城県）、「会社の先輩が行ってホタルイカがおいしく温泉も楽しめたと言っていたので自分も行ってみたい」（30代男性／大阪府）、「富山湾沿いにあり、雄大な立山連峰を望む絶景が魅力。新鮮な海の幸を堪能し、開放的な景色の中で湯浴みを楽しみたい」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「美肌の湯と言われているので是非行ってみたいです。黒部峡谷トロッコ電車も気になります」（30代女性／東京都）、「一度、雪の季節に行ってみて、とても良かったから」（40代女性／兵庫県）、「黒部峡谷の絶景を眺めながらゆったり温泉に浸かれるので、日常の疲れをしっかり癒せそうだから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「富山県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：氷見温泉郷／57票氷見市にある富山湾越しに雄大な立山連峰を望む絶景が自慢の温泉地です。海に面しているため、豊富な海の幸、特に冬の寒ブリをはじめとする氷見漁港で水揚げされる新鮮な魚介類を堪能できます。泉質は塩化物泉で、保温効果が高く湯冷めしにくいことから、寒い季節の旅行に最適です。美しい景観と海の幸を楽しめるリゾートとして人気を集めています。
回答者からは「立山連峰を眺めながら温泉につかりたい」（40代女性／茨城県）、「会社の先輩が行ってホタルイカがおいしく温泉も楽しめたと言っていたので自分も行ってみたい」（30代男性／大阪府）、「富山湾沿いにあり、雄大な立山連峰を望む絶景が魅力。新鮮な海の幸を堪能し、開放的な景色の中で湯浴みを楽しみたい」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
1位：宇奈月温泉／106票黒部市にある、黒部峡谷の玄関口に位置する温泉地です。黒部川の清流沿いに旅館が立ち並び、豊かな自然と調和した美しい景観が特徴です。名物の黒部峡谷鉄道トロッコ電車に乗れば、大自然の中を巡るダイナミックな観光が楽しめます。泉質は無色透明の弱アルカリ性単純温泉で、肌に優しく美肌効果があるとされ、長期休暇に大自然の中でゆっくりとリフレッシュしたい人に選ばれています。
回答者からは「美肌の湯と言われているので是非行ってみたいです。黒部峡谷トロッコ電車も気になります」（30代女性／東京都）、「一度、雪の季節に行ってみて、とても良かったから」（40代女性／兵庫県）、「黒部峡谷の絶景を眺めながらゆったり温泉に浸かれるので、日常の疲れをしっかり癒せそうだから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。(文:坂上 恵)