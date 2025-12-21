◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の女子フリーが21日に行われた。女子ショートプログラム（SP）で4位発進となった昨季世界選手権3位の千葉百音（20＝木下グループ）が登場した。

冒頭でフリップ―トーループの3回転ジャンプを決めるなど順調に滑り出し。後半の3つのジャンプもまとめて、7本のジャンプで魅了した。

合計216.24点で暫定1位に。キス＆クライでは納得の表情も見せた。中井の得点を上回ったことで、表彰台も確定した。

女子で唯一のGPシリーズ2連勝を飾り、迎えた12月上旬のGPファイナル。SPで首位発進しながら、フリーで失速して5位にとどまった。五輪の選考レースでも後退する形となり、悔し涙は止まらなかった。

それでも全日本のSPは74・60点というスコアに納得の表情を浮かべた。3枠目は大混戦。「全身全霊で、フリーの7本のジャンプをしっかり決めたい」と話していた。