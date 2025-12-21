◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第2節 埼玉・熊谷ラグビー場（2025年12月21日 埼玉37―19浦安）

昨季4位の埼玉が同12位の浦安を37―19（前半20―7）で下し、ホーム開幕戦を白星で飾って開幕2連勝とした。

埼玉は前半10分、敵陣ゴール前のラインアウトモールで押し込んでからHO坂手淳史主将（32）のパスを受けたWTBマリカ・コロインベテ（33）が先制トライ。同15分にはFBトム・パートン（27）のキックで前に転がったボールをWTB竹山晃暉（29）が鮮やかにキャッチしてトライゾーンへ走り込んだ。同40分には、敵陣ゴール前のラインアウトモールからHO坂手がトライ。後半は拮抗した展開となり、同8分と同32分には敵陣ゴール前のラインアウトモールでHO坂手がそれぞれトライを決めてハットトリックを達成した。

前半36分にSO山沢拓也が負傷交代。リザーブのSO斉藤誉哉（24）が急遽入り、公式戦では今年4月5日のトヨタ戦以来となる司令塔を担った。「だいぶカオスな状況だったけど、コミュニケーションを絶やさずにできた」。ポジションが複雑に入れ替わる状況でもうまく対応した。金沢篤ヘッドコーチ（48）は「期待通りのプレーをしてくれた。予定より早い入りだったけどゲームを崩すことなく良さを見せていた」と評価。坂手主将からも「SOとしての動きをよくやってくれた」と高評価を受けた。

登録上のポジションはCTBで、開幕戦では途中出場でWTBも務めたユーティリティープレーヤーの斉藤誉哉。チームでSOを担う山沢拓也と山沢京平の兄弟2人とも負傷離脱の可能性がある中で「全員（ケガから）帰ってきた中でメンバーに絡めるように」とさらなる活躍を誓った。