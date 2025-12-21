Snow Man佐久間大介、『奇面組』出演で大喜びのラヴィット共演者告白 “推し”演じる関智一「ありがとうございます！」
テレビアニメ『ハイスクール！奇面組』（2026年1月9日放送開始、フジテレビ系 毎週金曜 後11：30）の第1話先行上映会が21日、都内で行われ、舞台あいさつに奇面組キャストの関智一（一堂零役）、武内駿輔（冷越豪役）、松岡禎丞（出瀬潔役）、小林千晃（大間仁役）、戸谷菊之介（物星大役）、色男組のキャストのSnow Man・佐久間大介（切出翔役）が登壇。佐久間が出演にあたりもっとも反応の大きかった『ラヴィット』共演者を明かした。
【集合ショット】TVアニメ『ハイスクール！奇面組』声優キャストが集結
本作は、ブサイクであることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、主人公の一堂零たち個性豊かな5人組集団「奇面組」が活躍する学園コメディー。原作者・新沢基栄氏により1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの高校進学に伴い1982年〜87年にかけて『ハイスクール！奇面組』に改題して連載された漫画が原作。1985〜1987年にかけてテレビアニメが放送、1986年にはアニメ映画化されるなど斬新な内容で人気となり、一大ブームを巻き起こした。
冒頭のあいさつで、佐久間は「奇面組に出るって発表されてから、いろんなスタッフさんとか芸能人のみなさんから『奇面組に出れるの？見てたよ〜！』ってめちゃくちゃ言われるんですよ」と本作出演への反響を告白。さらに「特に一番反応よかったのはビビる大木さんですね」と『ラヴィット』で共演しているビビる大木の反応を明かし、「ビビる大木さんが、『俺めちゃくちゃ好きなんだよ〜！』ってすごいテンションで言ってくださって」とリアクションを再現し笑いを誘った。
39年越しにリメイクされる本作に、佐久間は「今出すことによって、今の世代の子たちにも愛してもらえると思うと放送が楽しみですね」と期待をにじませ、ビビる大木から「切出翔めちゃくちゃいいんだけど、俺はね、“眉なしの零”が好きだったんだよ！」との言葉があったと再び再現。関は「ビビるさん、ありがとうございます！」とカメラの向こうに笑顔を見せていた。
