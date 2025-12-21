12月21日、中山競馬場で行われた11R・ディセンバーステークス（L・3歳上オープン・芝1800m）は、丹内祐次騎乗の4番人気、ドラゴンブースト（牡3・栗東・藤野健太）が勝利した。クビ差の2着にグランディア（せん6・栗東・中内田充正）、3着に2番人気のシルトホルン（牡5・美浦・新開幸一）が入った。勝ちタイムは1:47.4（重）。

1番人気で横山和生騎乗、コントラポスト（牡5・美浦・菊沢隆徳）は、5着敗退。

ダービー以来の休養明け

丹内祐次騎乗の4番人気、ドラゴンブーストが、ダービー以来となる休養明けの一戦を制した。レース序盤からマイペースの逃げに持ち込む展開に。半年以上の休養明けも関係なく、ポジションをーキープしたまま直線まで運ぶと、二の脚を使ってもうひと粘り。2着以下の追い上げをクビ差凌いでいた。

ドラゴンブースト 8戦2勝

（牡3・栗東・藤野健太）

父：スクリーンヒーロー

母：トーコーディオーネ

母父：エンパイアメーカー

馬主：水谷美穂

生産者：ゼットステーブル

【全着順】

1着 ドラゴンブースト

2着 グランディア

3着 シルトホルン

4着 ショウナンマグマ

5着 コントラポスト

6着 タシット

7着 ビーアストニッシド

8着 ホウオウノーサイド

9着 ドクタードリトル

10着 マイネルメモリー

11着 バレエマスター

12着 フォワードアゲン

13着 ゴンバデカーブース

14着 コスモブッドレア

15着 ラーグルフ

16着 アケルナルスター