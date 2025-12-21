àÇ®ÇÈ»ÕáÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¡¡ÀÖºä¥µ¥¦¥Ê²ÐºÒ¤ËÄÀÄË¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡£³¼ïÎà¤Î¥µ¥¦¥Ê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·àÇ®ÇÈ»Õá¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤¬£²£±Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Ç£³£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Ä¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬Æâ³°Î¾ÌÌ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤ÏÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¸Ä¼¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å·ÌÚ¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÉ×ÉØ¤ÇÃçÎÉ¤¯¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Î²ñÏÃ¤È¤«¤Þ¤ÇÁÛÁü¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£·ë¹½¡¢»ä¤âÆü¾ïÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤°¤é¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¡£
¡¡¸½¾ì¥µ¥¦¥Ê¤Ï¼þ°Ï¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥µ¥¦¥Ê¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¡Ø¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¹Ô¤³¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌóÂ«¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó£²£°£°¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òË¬¤ì¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ÎÈâ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼è¤Ã¼ê¤È¤«¤ï¤¶¤ï¤¶¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡£¤¢¤ÎÌÚ¤Î¼è¤Ã¼ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Þ¤µ¤«¼è¤Ã¼ê¤¬¼è¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¡ÖÈâ¤¬È¾³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Á¥ã¤Ã¤ÈÄù¤áÀÚ¤ë¹½Â¤¡Ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ¤ÇÂ¾¤Î¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤ËàÉ÷É¾Èï³²á¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÈó¾ï¥Ù¥ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢É¬¤º¤·¤â¥É¥¢¥Î¥Ö¤Î¤»¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÂ¾¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òÃ¡¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¸À¤¦¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤è¤È¤«¡£±ì¤¬½Ð¤Æ¤ë¡¢ÊÑ¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤È¤«¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙµ¯¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£ËÉ¤²¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¦¥Ê³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£