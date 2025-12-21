【中山2R】今村聖奈が波乱を演出…10番人気の伏兵ヘルメスギャングでV
12月21日、中山競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、今村聖奈騎乗の10番人気、ヘルメスギャング（牡2・美浦・武井亮）が勝利した。ハナ差の2着にベルウッドピース（牡2・美浦・中舘英二）、3着に1番人気のマイネルオランチア（牡2・美浦・小手川準）が入った。勝ちタイムは1:53.9（不良）。
2番人気でT.マーカンド騎乗、レピュニット（牡2・美浦・宮田敬介）は、7着敗退。
今村聖奈騎乗の10番人気、ヘルメスギャングが低評価を覆す激走を見せた。同騎手は今年の22勝目。道中は番手の馬と並走するような逃げを見せて、厳しい展開かとも思われたが、直線に入ってからは一気に後続を突き放して逃げ込みを図った。ゴール前では後方からライバルに際どく迫られたがハナ差凌ぎ切った。
ヘルメスギャング 3戦1勝
（牡2・美浦・武井亮）
父：ブリックスアンドモルタル
母：アディクション
母父：ハーツクライ
馬主：フィールドレーシング
生産者：オリオンファーム