12月21日、中山競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、今村聖奈騎乗の10番人気、ヘルメスギャング（牡2・美浦・武井亮）が勝利した。ハナ差の2着にベルウッドピース（牡2・美浦・中舘英二）、3着に1番人気のマイネルオランチア（牡2・美浦・小手川準）が入った。勝ちタイムは1:53.9（不良）。

2番人気でT.マーカンド騎乗、レピュニット（牡2・美浦・宮田敬介）は、7着敗退。

【中京6R】今村聖奈が今年の21勝目…テンミラクルスターで人気に応える

今年の22勝目

今村聖奈騎乗の10番人気、ヘルメスギャングが低評価を覆す激走を見せた。同騎手は今年の22勝目。道中は番手の馬と並走するような逃げを見せて、厳しい展開かとも思われたが、直線に入ってからは一気に後続を突き放して逃げ込みを図った。ゴール前では後方からライバルに際どく迫られたがハナ差凌ぎ切った。

ヘルメスギャング 3戦1勝

（牡2・美浦・武井亮）

父：ブリックスアンドモルタル

母：アディクション

母父：ハーツクライ

馬主：フィールドレーシング

生産者：オリオンファーム