音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと、シンガーソングライターの幾田りら（25）が20日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。曲作りの始まりはいつもスマートフォンであると明かした。

幾田は「曲を書くときに、どこか移動しているときとか、ふと歌詞のタネになるようなものが思い浮かんだ時は、どこでもスマホにその時の思いを全部打ち込んでおいて、それを作詞する時に持ってきたりとか。あとメロディーとかも、いいメロディーが思い浮かんで。でも声が出せないみたいな、ボイスメモで録れない時も、ドレミでメモに書き込んで、後から視覚で見てなんとなく思い出せるようにする」と説明。「旬を逃さないように、スマホをいつも近くに」置いているという。

入浴中も「シャワー浴びているときに浮かんじゃったら、シャワーよりも大事なので、シャワーを一回止めて出て録るみたいな」と言い、MCの有働由美子アナウンサーから「3分後じゃだめなんですか？シャワー終わってから…」と言われると「そこで忘れちゃったら凄い後悔するんですよ。絶対にあの時のメロディーの方がよかったって」と笑った。

また、MCの松下洸平が「思い切ってその場の感情に乗せて書いて、次の日の朝見て、なんじゃこりゃみたいな時は？」と聞くと「めっちゃあります。深夜に曲を作ることも多くて、何かハイになっている状態でバ〜って書いて、朝聞いて“気持ち悪い！昨日の夜の私の感情キモい”って」とも明かした。

幾田のボイスメモは現在3000ほどあると言い「昔のやつはなかなか聴く事はないんですけど、でも、たまに名前をつけて保存していたやつは、聴き返していいのがあったら、そこから持ってくることも」と語った。