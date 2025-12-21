◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第2節 埼玉37―19浦安（2025年12月21日 埼玉・熊谷ラグビー場）

昨季4位の埼玉が同12位の浦安を37―19（前半20―7）で下し、ホーム開幕戦を白星で飾って開幕2連勝とした。

埼玉は前半10分、敵陣ゴール前のラインアウトモールで押し込んでからHO坂手淳史主将（32）のパスを受けたWTBマリカ・コロインベテ（33）が先制トライ。同15分にはFBトム・パートン（27）のキックで前に転がったボールをWTB竹山晃暉（29）が鮮やかにキャッチしてトライゾーンへ走り込んだ。同40分には、敵陣ゴール前のラインアウトモールからHO坂手がトライ。後半は拮抗した展開となり、同8分と同32分には敵陣ゴール前のラインアウトモールでHO坂手がそれぞれトライを決めてハットトリックを達成した。

WTB竹山は今季初トライ。FBパートンのキックで前進した場面を振り返り「バックスが同じ絵を見られていたので反応できた。チームが必要としているトライを取れたらいいなと思っている」と充実感をにじませた。昨季はレギュラーシーズンで計14トライを挙げ、BL東京のWTBジョネ・ナイカブラに1差及ばずトライ王を逃した。「昨季はトライに特化したシーズンだった。今季はトライを取れなくても自分のプレーに満足いく試合をしたいと思っている。トライを取ることが僕の仕事ではあるけど、それだけではない」。チームの勝利のみを考え、無欲で個人タイトルをつかみにいく。