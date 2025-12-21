タレントの森香澄が２１日、大阪市・ＫＩＴＴＥ大阪のイルミネーション「ＪＲＡ ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ ｂｙ Ｈａｎｓｈｉｎ Ｒａｃｅｃｏｕｒｓｅ」点灯式に登場した。

純白のドレスで壇上へ上がった森は、今年のクリスマスの予定を聞かれて「残念ながら仕事です」と苦笑い。「平日だし、友達もなかなかつかまらないし、一人でいる方がつらいので、仕事入れてくださーいって」と、マネージャーへ頼んで２４、２５日にともに仕事を入れてもらったという。

さらに「最近、私の周りが結婚ラッシュで、友達がほとんど結婚したんです」と明かした森。「みんなハネムーンに行っていて、私の（見る）ＳＮＳが海外だらけで、すごくうらやましい。スイスとかにいって大自然に触れて、デジタルデトックスしたいですね」と笑顔で語った。

また、６月で３０歳を迎えた節目の年を「アイビスサマーダッシュぐらい駆け抜けました」と、１０００メートルの直線で争われる短距離戦に例えた森。「来年も駆け抜けました、と言っているのが理想なんですけど、一つ一つを丁寧にできたらいいなと思います。３０歳を超えたら説得力も変わってくるのかな、と思うので、より言葉に重みを持てる女になりたい」と、今後の抱負を語った。