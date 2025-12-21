ANNEBRAのホリデーを彩る♡冬の誘惑ランジェリー「Velvet sin」
冬の夜にふさわしい、静かで甘美な誘惑をまとったANNEBRAのWINTER COLLECTION「Velvet sin」。ラグジュアリーなベロア素材が肌に寄り添い、纏うだけで心まで満たされるような特別感を演出。深い夜を思わせるBLACKと、芯のある美しさを放つREDの2色展開。ホリデーシーズンを自分らしく楽しむためのランジェリーからルームウェアまで、トータルで世界観を堪能できるコレクション♡
ベロアが誘うVelvet sinの魅力
ベロア×レースモールドカップブラジャー
ベロア×レース4WAYバッククロスブラレット
ベロア×レースボディースーツ/テディ
ベロア×レースベビードール&ショーツ
Velvet sinは、冬に恋しくなる温もりと艶やかさを併せ持つベロア素材が主役。
ブラジャーは美胸を叶える3/4モールドカップブラジャー\6,820と、軽やかな着け心地の4WAYバッククロスブラレット\7,260を展開。
ボディスーツ/テディ\12,980やベビードール&ショーツ\12,980は、インナーにもラウンジウェアにも映える一枚で、特別な夜をドラマティックに彩ります。
ON:NE×ノンワイヤーで眠りを変える。温寝リカバリー磁気ブラ新登場
ルームウェアから小物まで楽しむ
ベロア×レースナイトウェア
ベロア×レースガウン
バックオープンデザインショーツ
サイドリボンレースソング
Velvet Sin ベロア×レースガーターベルト
チェック柄ガーターストッキング
ルームウェアとガウンもVelvet sinならではの上質さが際立ちます。ベロア×レースナイトウェア\17,820やガウン\14,080は、おうち時間を贅沢に格上げ。
さらにショーツはバックオープンデザイン\2,970やサイドリボンレースソング\2,750が揃い、プチギフトとしても人気。
完売必至のガーターベルト\5,280とチェック柄ガーターストッキング\3,850で、ホリデーのトータルコーデを完成させて♪
ANNEBRAホリデーで自分をもっと好きに
上質なランジェリーは、纏うだけで自己肯定感をそっと高めてくれる存在。ANNEBRAのVelvet sinは、冬の静けさとホリデーの高揚感を同時に味わえる特別なコレクションです。
自分へのご褒美として、大切な人との時間のために、心まで温めてくれる一着を選んでみて。愛と安らぎに包まれる季節だからこそ、自分を慈しむ選択を♡