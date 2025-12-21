新型「“ちいさな”スポーツカー」！

2025年12月5日から7日まで、大阪市住之江区のインテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。

なかでもイギリスの老舗スポーツカーメーカー、モーガンが新型「MORGAN SUPERSPORT（以下、スーパースポーツ）」を披露し注目を集めていました。どのようなモデルなのでしょうか。

モーガンモーター・カンパニーは1909年の創業以来、職人の手作業によってスポーツカーを製造してきた歴史あるメーカーです。

なかでもスーパースポーツは2025年3月に英国でワールドプレミアを迎えたばかりの新型モデルで、同社にとって新しいフラッグシップとして位置づけられています。担当者は車両の特徴について、以下のように説明します。

「従来のクラシカルな雰囲気を守りながらも、初めてトランクを備え、日常使いの幅が広がりました。

BMW製のエンジンはそのままに、新しいシャーシによって剛性が高まり、走りの質感が向上しています。外観も刷新され、伝統と新しさを融合させました」

スーパースポーツのボディサイズは、全長4110mm×全幅1805mm×全高1290mm。

プラットフォームには新開発のアルミニウム製「CXV」を採用し、軽量化を核に設計された結果、車両重量はわずか1170kg。モーガン史上もっともダイナミックな走りを可能にしています。

外観はクラシカルなフォルムを継承しつつ、フロントフェイスに現代的なエッジを加え、丸目のライトや開口部の広がったグリル、シルバーのアクセントが印象的でした。

展示車両はボディカラーにはスペシャルメタリックのライラックカラーを採用。足元には18インチのシルバーホイールが輝き、全体の存在感をさらに引き締めていました。

内装はブラウン調のレザーを基調に、シートパイピングやドアパネルまで統一された高級感ある仕上げ。

メーター類などは丸型に統一されクラシカルな雰囲気を演出する一方、液晶モニターやエアコン、Bluetoothなど快適装備も充実しています。

パワートレインには、最高出力340psを発生するBMW製3リッター直列6気筒ターボエンジンとZF製8速ATを組み合わせ、0-100km／h加速はわずか3.9秒、最高速度は267km／hに達します。

車両価格（税込）は日本国内で2310万円から。展示車両は2696万8700円と案内されていました。

反響について担当者は、「楽しみにされていた方が多い印象ですね。『ATなら安心して乗れる』という声もあり、幅広い層から期待をいただいています」と話していました。

女性来場者からは「おしゃれに乗れる」と好評だそうで、多くのユーザーから支持を得ていることがうかがえました。

日本では11月に名古屋モーターショーで初公開され、今回の大阪展示は関西で2回目。実車を間近で見られる機会は限られており、来場者にとって貴重な体験となりました。

クラシカルな美しさと現代的な快適性を兼ね備えたスーパースポーツは、モーガンの新たな時代を象徴する一台として、今後の展開にも大きな期待が寄せられています。