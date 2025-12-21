『銀座のステーキ』新宿店で「食べ放題」を堪能！ 極上A5ランクの黒毛和牛を目前でシェフが焼いてくれる

A5ランクの黒毛和牛を好きなだけ食べたい…という方にオススメな『銀座のステーキ』新宿店が11月29日にオープンした。『銀座のステーキ』は職人の技術を目の当たりにできるカウンター席で、競りから厳選した最高位A5黒毛和牛を食べ放題形式で提供する鉄板焼きレストラン。ランチは7,480円から、ディナーは11,880円から、極上の黒毛和牛をシェフが目の前で焼いて提供してくれる。個室もあり、A5ランクの黒毛和牛を好きなだけ食べられるとあれば、贅沢な時間を過ごせそう。たとえば、驚くほどやわらかい「A5 黒毛和牛のローストビーフ」。甘酸っぱさのあるシャンピニオンソースと玉ねぎの食感が絶妙だ。「A5黒毛和牛 霜降肉と赤身肉の鉄板ステーキ」は、これぞ極上。とろけるような食感と濃厚な旨味が口の中に広がり、いくらでも食べられてしまいそう…。この日はイチボ、ランプ、トモサンカク、ウチモモが用意。焼いてもらう前から眼福なこのビジュアルがたまらない。（※その日の仕入れ状況により部位は異なります。）脂と旨味のバランスが最も良いのがランプ。筋肉質な部位だが、低温調理を加えて食感を絶妙にしているところに職人の技術を感じる。ウチモモも赤身部位で、ほんのりの脂の甘さがちょうど良い。トモサンカクとイチボは噛むほどにじゅわっと脂の甘味と肉汁がしっかり感じられる濃厚な霜降り肉。前者は希少部位で、1頭から5〜6kgしか取れないのだとか。後者はお尻に近い部位で、“黒烏龍茶と赤ワイン必須” と思うほどの濃厚さだ。他にもお好みで、真鯛のポワレや、鮑の鉄板ステーキなど、コースによって贅沢な逸品を選択できる。ガーリックライス、お味噌汁にも手抜きなしで、黒毛和牛を引き立てるわき役も揃っている。『銀座のステーキ』新宿店は、同系列6店舗目。新宿駅中央東口より徒歩1分だ。ランチ 11：30〜16：00 （L.O. 15：15）、ディナー 17：30〜23：00 （L.O. 21：45）。