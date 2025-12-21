タレントの三上悠亜さん（32）が2025年12月14日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のセットアップのコーデなどを披露した。

「大人っぽくなってコーデの幅が広がるの」

三上さんは、「日本に帰ってきたら寒さにびっくり」と報告し、ミニ丈のセットアップ姿やファーコートを羽織ったコーデなど9枚の写真を投稿した。

つづけて、プロデュースするファッションブランドの新作アイテムを取り上げ、「セットアップは展示会でもとっても人気だったよ」。また、「首元と腰回りのお花が繊細でかわいいの」といい、「今回は襟を外してノーカラーで着たよ」「大人っぽくなってコーデの幅が広がるの」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ジャケットとミニスカートのセットアップを着用。足元にはロングブーツを合わせている。その他には、全身ショットやファーコートを合わせたスタイルなどを公開した。

この投稿には、「超カワイイ」「とっても似合っててめちゃくちゃ素敵」「とても美しくエレガント」「かわい〜」「素敵な女神」といったコメントが寄せられている。