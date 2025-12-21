アイドルグループ「≠ME」が21日、公式サイトを更新。今年4月に発生したイベント中止騒動に関して、トラブルの発端となった相手方との示談が成立したことを報告した。賠償金の支払いや、≠ME関連イベントの立ち入り禁止などを誓約させたという。

グループの公式サイトで「平素より、≠MEに多大な応援をいただきまして、誠に有難うございます。このたび表題の事案に関連しまして、弊社代理人弁護士を通じて相手方との示談が成立しましたのでご報告致します」と伝えた。

今年4月29日、埼玉県越谷市のイオンレイクタウンで開催予定だったCD発売記念イベントを前にしたCD販売と優先入場の抽選の際、周辺で来場者同士がもめるトラブルが複数発生。特設テントにいたスタッフ数人が対応に向かい、スタッフが手薄になった特設テントに20人ほどが一気に押し寄せ、優先入場券を奪って走り去った。CDを買うために並んでいたファンが阻止しようとするなどして現場は騒然。“強奪犯”と体が接触したスタッフが軽傷を負い、主催者は警察に通報した。イベントは安全な開催が困難と判断され、中止となった。

「示談内容の詳細は差し控えますが、当日のイベント開催中止に関わる賠償金の支払い、加えて、該当イベントに出演する予定だった≠ME、およびイベント開催運営機関であるキングレコード株式会社、株式会社代々木アニメーション学院、株式会社イーキューブが今後開催、または関与する全てのイベントについて立ち入り禁止とすること、また、相手方が関与し以前からイベントでの迷惑行為を行なっていたグループの解散と全ての迷惑行為を今後行わないことを誓約させました」と報告。

「関連各社では、引き続き、迷惑行為などに対する措置を積極的に講じてまいりますとともに、応援してくださるファンの皆様にとって安心安全なイベントを心がけてまいります。今後とも≠MEの応援のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。