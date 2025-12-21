プロ野球、オイシックス新潟アルビレックスBCの入団会見が行われ、NPBから6人の選手が加わることになりました。

NPBから6人が入団

12月16日行われたオイシックス新潟アルビレックスBCの入団会見。



広島東洋カープでセ・リーグ三連覇を経験した松山竜平選手や日本ハムの守護神として活躍した石川直也投手など、NPBから6人の選手が加入しました。

「新潟で暴れたい」

【松山竜平選手】

「来季コーチにも就任しましたので、チームをしっかり底上げできるように僕自身も選手としてチームのために力になれるようにこの新潟でしっかり暴れていきたいと思います」



松山選手といえば、「勝負強いバッティング」。



ここぞという場面で放つ一打は、何度もカープファンを沸かせてきました。



NPBで大谷翔平選手から初めてホームランを打ったのが松山竜平選手なんです！



打撃で広島打線を牽引してきた松山選手。



18年間プレーした広島を離れ、選手兼任打撃コーチとしてオイシックスにやってきます。



松山選手が新潟一番・県内ニュースに生出演

スタジオには、昨シーズンまで広島東洋カープでプレーし、来シーズンからオイシックス新潟アルビレックスBCに加入することになりました、松山竜平選手に来ていただきました。



Q.大谷翔平選手からホームランを打ったというのはやはり、今も記憶に残っていますか？

【松山竜平選手】

「もう一生の思い出です」



大谷選手からホームランを打つ

2013年だけではなく、大谷翔平選手からもう一度、2016年の日本シリーズ、日本一を決める戦いでもホームランを打っているのですよね。



Q.相当気持ちよかったんじゃないですか？

【松山竜平選手】

「もう、やっぱりそうですね」



Q,その時の感触覚えていますか？

【松山竜平選手】

「それはもう…完璧でしたね」



この勝負強いバッティングが、今度はオイシックスの戦力となるわけですから、本当に心強いです。



【松山竜平選手】

「すごいプレッシャーですね」



オイシックスの印象は？

Q.オイシックスという球団をどのように見ていましたか？

【松山竜平選手】

「すごく色々、地域貢献もしていて、そして人気もすごくある球団だなと思っていて、楽しみです」



Q,ともに広島カープでプレーしていた薮田選手（今季までオイシックス）から印象を聞いていましたか？

【松山竜平選手】

「薮田、あー全然、話を聞いてないです」



Q.記者会見ではオイシックスとのつながりについて話していましたが、（球団を運営する『オイシックス・ラ・大地』の食品を）以前から定期便で購入されていたと？

【松山竜平選手】

「もう6年、7年くらいですね」



Q.オイシックスというチームを選んだ理由は？

【松山竜平選手】

「一番最初に手を挙げてくれたというか、声をかけてくださったので、トライアウト終わって1週間過ぎて（他からの声が）なかったら、もうオイシックスに決めようと思っていて、もう最初から決めてましたね」



「桑田真澄さんまで来たか」

Q.桑田真澄さんがオイシックスのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任されることが発表されましたけれども？

【松山竜平選手】

「すごいなと思いました。どんどん獲ってるなと思いましたし、桑田さんまで来たかと思いました」



Q.NPB選手が6人入団、桑田さんも経営に加わりますね？

【松山竜平選手】

「どんどん盛り上がってくるんじゃないですかね」



池田球団社長は記者会見で「これだけの戦力を備えてシーズンに挑むのは初めてのことだ」と話していました。来シーズンのファームリーグは、イースタン・ウエスタンでやっていたものが3地区に変わりますから、その元年ということで優勝目指して頑張っていただきたいと思います。



来シーズンの意気込みを語る

Q.松山選手は来シーズンがプロ19年目、長くプロを続けられる秘訣は？

【松山竜平選手】

「とにかく野球が好きなんで、もうそこが一番かなと。好きなんでやっぱりきつい練習もできるし、体のためにケアとかもちゃんとしようと思ってるんで、そこじゃないかなと思います」



Q.その大好きな野球に打ち込む新たな場、オイシックスでの意気込みをお願いします。

【松山竜平選手】

「新潟は本当に初めてなので、この新潟をしっかり盛り上げれるように、あとは選手として、コーチとして、チームに貢献できるように優勝目指して頑張っていきたいと思います」





2025年12月16日「夕方ワイド新潟一番」放送より