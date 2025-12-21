オイシックス新潟アルビレックスBCは12月18日、桑田真澄（57）がチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）に就任したことを発表した。今季限りで読売ジャイアンツを退団した桑田の新たな挑戦に、球界内外から大きな反響が広がっている。

発表にあわせて公開された写真では、オレンジ色の球団ロゴを背にスーツ姿でマイクを握る桑田の姿が写されている。現役時代から理論派として知られ、指導者としても若手育成に定評のあるレジェンドの就任は、独立リーグ球団を母体とするオイシックスにとっても異例の人事。CBOとして編成や育成、組織づくりにも関わるとみられ、新たなフィールドでどのような野球像を描くのか注目が集まっている。

【画像】会見に臨む桑田（画像はオイシックス新潟アルビレックスBC公式Xより引用）

この発表には、Xユーザーから「桑田さんの、これまで経験を活かして欲しいです」「2027年からの巨人の監督と思ってたのにー …ただ、オイシックスの選手には絶対プラス 応援してます！」「この球団には夢あるな」「桑田真澄さんがCBO就任とは胸熱すぎる…！ 理論と経験を兼ね備えた最高の人事」といった喜びと期待の声が寄せられている。