米スタンフォード大の佐々木麟太郎（20）が12月17日、自身のInstagramを更新し、花巻東高等学校の先輩でロサンゼルス・エンゼルス所属の菊池雄星（34）との2ショットを公開した。投稿では、菊池と花巻東野球部監督とともに夕食を囲み、貴重な時間を過ごしたことを報告している。

【関連】2025年シーズン ドジャース貢献度ランキング：大谷が異次元の「1.000超え」、山本由伸は絶対的エースとして君臨した最強軍団【2025シーズン振り返り・ドジャース編】

木目調の落ち着いた室内で肩を並べる2人は、リラックスした表情を浮かべながらカメラに収まっている。佐々木は投稿文で、幼少期から菊池に世話になってきた思い出や、進路に悩んだ際にアメリカ野球を見せてもらい意識が変わったことを回顧。今オフには花巻市のトレーニング施設でも指導を受けたことに触れ、「雄星さんの背中を追って、期待に応えられるようにこれからも世界で戦い価値を残せる選手を目指して打ち込んでいきます」と強い決意をつづっている。

【画像】菊池と並ぶ佐々木（画像は佐々木麟太郎公式Instagramより引用）

この投稿には「面倒見が本当にいいんですね」「世界で活躍できる」などの反響が寄せられている。