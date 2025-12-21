バブリーキャラでおなじみの平野ノラさんは、元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に。1児の母であるノラさんですが、クリスマス前には使わなくなったオモチャを娘と一緒に処分するそう。子どもに手放すオモチャを判断してもらう方法などを、詳しく伺いました。

オモチャ片付け大チャンスおったまげWeek到来！

やっぴー！ 早いもので今年も残りわずか。年末の気配を感じつつクリスマス直前！ わが家は今年最後のオモチャ片付けクリスマス大チャンスおったまげWeekを迎えております。

【写真】床一面に並べられたオモチャを吟味するノラさんの娘さん

はて？ さて？ 一体それはなんぞや？ とお思いでしょう。

クリスマス前は子どもの使わないオモチャを処分する絶好のチャンス！

1年かけて呼吸をするように増えたあらゆるオモチャたち。ガチャガチャ、景品、付録、プレゼントから自作作品まで。あっという間に収納場所からはみ出して、いざ使いたいオモチャがぶっとび迷子状態〜！

手放したオモチャは友人の子や寄付へ。娘もうれしいみたい

これじゃ年越せなーい！ と言うことでクリスマスを巻き込み系〜。「サンタさんがオモチャを置く場所がないって心配してたよ〜？」から始まり「使わないオモチャを手放さないと、新しいオモチャが入って来れないよ〜」と話し、クリスマスプレゼントをもらう前にオモチャを一緒に整理します。

気持ちはクリスマスに向いてますから、残す・手放すの判断がよく進みます。子どもは集中力がそう長くないので、まずは私がすべてオモチャ類を床に並べて見せて、どれだけの量を自分がもっているのか把握してもらいます。

そこからリズムよく決断を尊重しながら判断を促します。気を抜くと遊び出すので（笑）、手放したオモチャは友人の子や寄付へ。娘自身もお下がりでいただく喜びを知っているので、同じようにだれかが使ってくれるとうれしいみたいです。

ものに占領され、遊べないのはNOバブリー！

成長と共にため込まず、オモチャもアップデートして常に循環していきたい。そしてなにより大切にしているのは、そんなオモチャを自由に広げてばらまいて遊べるスペース。

オモチャやものに占領されいざ遊べないのはNOバブリー！ ものは使ってこそもの。

思う存分遊んで欲しいからこそ、それぞれの空間に合ったものの量を見つけていきましょう。

娘は50点以上のオモチャを手放し、新しいオモチャの置き場も決めてくれました。お正月のお年玉でお買い物される予定のお子さんにもぜひオススメです。

去年に引き続きやり残したことが…！

という感じで無事に今年もものの片付けは定期的にできたのですが、やり残したことが…去年に引き続き今年もあります。

ズバリ！ 娘のアルバム問題！

お恥ずかしながら、産まれたときから4歳9か月間の写真がいまだ携帯電話のフォルダーの中に6000枚以上！

アルバムにするのか？ 何枚印刷するのか？ とか、データはどう残すのか？ 保育園で買う形が異なる写真とどうまとめた方がいいのか？ など写真だけは残し方や適量をずっと迷っていて、年月だけが過ぎています。

容量オーバーだし常々なんとかしたいと思いながら今年も…。いや！ まだ終わっちゃいない！ そう自分に言い聞かせながらも、また今日も娘の写真を撮るのでした（笑）