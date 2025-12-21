ESSEonlineで2025年11月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

今やスーパーに行くときの必需品になったエコバッグ。海外のスーパーでは、その土地ならではのモチーフなどが施された、おしゃれなデザインも多くお土産にもぴったりなのです。そこでこの記事では、国内外のスーパーマーケット事情に精通しているスギアカツキさんが、パリのスーパーを訪れた際に見つけた、すてきなエコバッグをご紹介。スーパーに行くとき以外の活用術についても語ります。

※ 記事の初出は2025年11月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

パリのスーパーの「エコバッグ」はお土産にもおすすめ

海外旅行に行った際、手軽なお土産を購入できる場所といえば、スーパーマーケット。フランスでは多くのパリジェンヌが通う大手スーパーマーケット「MONOPRIX」（モノプリ）が、海外観光客からも大人気になっています。

その目的は、ずばりエコバッグ。とくにパリの主要観光地にあるモノプリ店舗では、色とりどりのエコバッグがスタイリッシュに並んでいます。

エッフェル塔や凱旋門などパリらしいデザインがおしゃれ

モノプリのエコバッグを長年チェック私が思ういちばんの魅力は、バリエーション豊かなフランスらしいおしゃれなデザイン。パリらしさを感じるエッフェル塔や凱旋門の柄、フランスらしい赤や青を使ったギンガムチェック柄、ファッション性の高いテキスタイル柄など、見ているだけでウキウキしてきます。

また男性でももちやすそうなネイビーやブラックカラーも充実しています。

なかでも私のイチオシは、ジュエリーブランド「Caroline de Benoist」（カロリーヌ ドゥ ブノワ）とのコラボデザイン。

デザイナーのカロリーヌさんは、エルメスで弁護士を務めている間にものづくりに目覚め、ジュエリーデザイナーに転身したという異彩を放つ女性です。大人っぽいグリーンベースに上品で華やかな絵柄がデザインされていて、これまでのモノプリエコバッグのなかでも大ホームランではないかと思うほど個性が光ります。

1000円以下の手頃な価格もうれしい

さらにうれしいのは、その価格。日本でおしゃれなエコバッグを買おうとすると、2000円以上するのが当たり前ですよね。じつはモノプリのエコバッグのほとんどは3〜5ユーロであり、日本円にすると530〜885円程度というリーズナブルな価格なのです。

しかも素材にリサイクルポリエステルを使用している点は心を寄せたくなるポイントで、それでいて破れず壊れず丈夫。私もこれまで何度か洗濯もしましたが、色味や柄の劣化は気になりません。

いつものバッグと2個持ちして、普段使いも

もうひとつおすすめなのが、アニマル柄のビッグサイズ。ジムやヨガに行くときや、公園でのピクニックなどの買い物以外でのシーンで愛用しています。

通勤バッグと重ねて持ってもスタイリッシュにまとまるパワーがあり、エコバッグとは思えないおしゃれ感が楽しめるのです。

モノプリのエコバッグは日本でもオンラインで購入可能ですが、やはり価格は高め。ですから自分でフランスに行く場合のお土産としてはもちろんのこと、フランス旅行に行く知り合いがいたらリクエストしてみるのもいいかもしれません。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください