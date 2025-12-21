「健康の秘訣は、よく食べてよく笑ってよく寝ること」と語るのは、農作業の様子が人気のYouTubeチャンネル、『ひろちゃん農園』の農園主であるひろちゃん（現在80代）。大好きな畑仕事で体を動かしつつ、毎日お肉を摂ることも忘れないのだそう。今回は、80歳を迎えてなお日々新しいことに挑戦し続けるひろちゃんに、健康の秘訣と一日の過ごし方を教えてもらいました。

※ この記事は『今日も明日も新しいことに挑戦！80代、ご機嫌に生きる人生の耕し方』（KADOKAWA刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【写真】畑で満面の笑みのひろちゃん

80代でも焼き肉大好き！ご飯は山盛りで

畑仕事の基本は体力です。好き嫌いはないき、なんでも食べます。この年齢でも、焼き肉もお寿司もから揚げもトンカツも大好きで、息子たちに「焼き肉行くか？」と誘われたら、喜び勇んで出かけます。「あんまり食べんやろ」と思われていたようで、バクバク食べていたら驚かれました（笑）。

畑で体を思いっきり動かしゆうき、おなかもすきます。この前も、新しいお茶碗を買うて、それに山盛りご飯を入れて食べてたら、長男から「俺より、よう食べるなぁ」と感心されました。

隣に長男が住んでいますし、二男・三男も近くに住んでいますが、それぞれの家庭で生活のペースも好みも違うき、普段は自分でつくって、ひとりで食べます。

肉、魚、野菜…食事はどれも欠かさない

朝ごはんは起床してすぐ、畑に行く前のだいたい7時半から8時ぐらいに食べます。ご飯食が多いけど、たまにはパンもいただきます。その日にやろうと思っていた作業を終えてから家に戻るき、昼と夜の食事時間は決まっていません。

肉は毎日食べます。牛肉がいちばん好きで、豚肉も鶏肉も好きです。年を取ったら、骨が弱ってくると言われているから、カルシウム補給のためにジャコと大根おろしなど魚も積極的に摂るようにしています。

収穫した野菜は、もちろん使います。私は畑で育てるのが好きなだけで、自分が育てた野菜の調理法には、それほど興味が湧（わ）かんから、そんな変わった料理はせんね。炒め物やったり、煮物やったり、野菜に合うた料理をすることが多いです。それで十分おいしいと思うがよ。

夕食のおかずは昼にまとめてつくる

ジャガイモが豊作やったときは、肉ジャガやカレーにいっぱいジャガイモを使いました。葉ニンニクは高知県ではおなじみの野菜で、私もつくっていますが、すき焼きに使うとおいしいです。ニンニクは、よく料理に使うね。台所の流し台にポンと置いて、炒め物をするときなどにサッと使います。

私がつくっていない野菜を、ご近所さんや畑をやっている人からいただくこともあるから、いろいろな種類の野菜を年中食べゆうね。

夜は帰ってくるのが20時過ぎることもしょっちゅうやから、昼ごはんをつくるときに夜ごはん用のおかずをこしらえるのもよくします。もう60年近く料理はつくっているから手早いよ。牛丼やったら、10分ぐらいで完成させます。

ホンマのことを言うと、料理をするがはあんまり好きじゃないがよ。息子たちの子ども時代や主人が生きているときは、栄養バランスを考えてつくりよったけど…。息子たちが小さかったとき、近所の友だちに誘われて、調理師の学校に1年間通って調理師免許も取ったがやけどね（笑）。

よく動く、よく食べる、よく笑う、よく寝る。それだけやき

笑うのも健康にえいと思います。YouTubeでも「ハッハッハッ〜」と豪快に笑いますが、おもしろいことがあると自然に声を出して笑っています。

西川きよしさんのYouTubeチャンネルとのコラボレーションでは、きよしさんとテンダラーの浜本広晃さんがお越しになりましたが、いつも以上に笑顔と笑い声が出ました。楽しかったですし、お話が巧みで私のことを引き出してくれて、プロはさすがやなとも思いました。

そして、やっぱり睡眠が大事！ 睡眠がたりんかったら、体がしんどくなるから、昼寝は絶対します。夜は、ごはんを食べて、お風呂に入って、日記を書いて、布団に入るのは0時過ぎですが、クタクタの日は1回寝てからごはんやお風呂をします。朝は二度寝することも。思うままに起きて、寝てます。

「健康の秘訣は？」と聞かれるけど、そんな大したことはしていません。畑でしっかり動いて、おなかがすくからたらふく食べて、思いっきり笑って、そして寝る！ それだけです。

「ひろちゃん農園」ある日のスケジュール

朝から畑に立ち、陽が沈んでも畑仕事は続く。ひろちゃん農園のとある1日のスケジュールを、少しだけのぞいてみましょう。

・7：30

起床。目覚まし時計で目覚める。目覚まし時計を止めて二度寝することも。朝ごはんを食べる。準備ができたら、クルマで畑へ。

・9：00

畑仕事スタート。前の晩に布団の中で考えていたことをベースに、順番に作業をしていく。

・12：00

午前の畑仕事のきりがいいところで終了。クルマで家へ戻る。

昼ごはんの準備をして、「いただきます！」。昼ごはんをつくる際に同時に夜ごはんの仕込みなどをしておく日もある。昼ごはん後、お昼寝。

・15：00

お昼寝から目覚めたら、畑へ。本日の畑仕事の続きを行なう。

日が暮れたら点灯。引き続き畑仕事。途中の水分補給は忘れずに。畑の果物などを食べたりも。

・21：00

帰宅。夜ごはんを食べる。背筋伸ばしをしたり、入浴したり。疲れて、夜ごはんを食べる前に仮眠をとる日もある。

就寝前、畑仕事日記を書く。

・24：00

就寝。布団の中で明日の畑仕事について考える。