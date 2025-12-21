◇NTTラグビーリーグワン1部第2節 静岡22―26BL東京（2025年12月21日 静岡・ヤマハスタジアム）

3連覇を目指すBL東京が、今季初白星を挙げた。前半6分、SOリッチー・モウンガ（31）が先制トライを挙げるなど序盤から主導権を握ると、後半22分に一度は19―22と勝ち越しを許したが、同24分のCTBセタ・タマニバル（33）のトライで再逆転。終盤は静岡の猛反撃を受けたが、高い集中力と堅い防御で逃げ切った。

「最後は必死でした。前に出るディフェンスを心掛けました。（自身のトライで）勢いをつけられたと思います。前の試合の分も貢献したいと思っていました」とモウンガは笑みを広げた。

0―46と大敗した14日の埼玉戦に続きリーチ・マイケル主将（37）、ワーナー・ディアンズ（23）の日本代表勢が欠場し、この日はシャノン・フリゼル（31）もメンバー外だったが、昨季連敗していた静岡をビジター（アウェー）で撃破。SH杉山優平（28）がイエローカードで一時退場の時間帯は代役も務めたゲーム主将のFB松永拓朗（27）は「前の試合を引きずることなく前を向き、この試合に良い準備をして臨むことができました」と胸を張り、モウンガも「大きな一勝」と勝ち点4の重みをかみしめた。