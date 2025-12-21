汗や皮脂、メイクなどで汚れやすいシャツの衿もと。洗剤をつけてこすり洗いをしても、なかなか落ちないことってありますよね。そこでおすすめなのが、3COINSの「洗剤IN手洗いブラシ」。なんとこのブラシ…中に洗剤を入れることができる“洗剤一体型”手洗いブラシなんです。ESSEonlineライターが使い勝手を詳しくレポートします。

SNSで話題の“洗剤一体型”手洗いブラシ「洗剤IN手洗いブラシ」をお試し！

「洗剤IN手洗いブラシ」は、ブラシ本体に液体洗剤を注ぐことができるランドリーグッズ。シャツの衿もとについたがんこな汚れや、靴のお手入れなどに使います。





・洗剤IN手洗いブラシ ￥330（3COINS）カラー：グレー サイズ（約）：長さ17cm 素材：本体 ポリプロピレン、フタ 熱可塑性エラストマー、ブラシ ナイロン

【写真】汚れたシャツに使ってみたら…

本体は、全長17cmの持ち手つき。持ち手が長く、手で握るのにちょうどいいサイズ感です。滑りにくいように、凹凸の加工が施されています。

カラーは、ランドリースペースにもなじみやすいシンプルなグレー。

ブラシは、部分洗いを得意とする楕円形。毛足の長さは約2cm（独自に計測）、ナイロン製でカシャカシャした適度なかたさが頑固な汚れを落としながらも、素材を傷つけにくい絶妙なバランスです。

ブラシの下のほうには、一部丸いスペース。ここが、洗剤の出口。

ちなみに洗剤は、裏面から入れます。白いフタを外すと、直径2cmほど（独自に計測）の注ぎ口があります。カバーが透明だから、洗剤をどのくらい入れたのかわかりやすくて安心ですよね。

持ち手の下には、ループがついていて、使用後は、つり下げて乾燥・収納させることができます。

洗剤を入れていない空の状態の重量は、約40g（独自に計測）。これなら、重さで手が疲れることもなさそうです。

では、洗剤を入れてシャツの衿もとを洗ってみたいと思います。

プッシュするだけで洗剤をたせるから、容器がヌルヌルにならない

ここからは、「洗剤IN手洗いブラシ」パッケージ裏面の使用方法を参考に、実際に使っていきます。

まずは、裏面のフタを外します。

フタは、弾性のある熱可塑性エラストマー素材なのだけれど、これがなかなかしっかりはまっていて、外すのに一苦労…。でも、逆にいうと、洗剤を入れてフタをしたあとにこぼれにくいということですよね。

注ぎ口が狭いので、液体洗剤を少しずつこぼさないように注いでいきます。

フタをしても洗剤が溢れないギリギリの量は、約50ml以下（独自に計測）。ですが、部分洗いに使うだけなので、満タンまで注ぐ必要はありません。

フタをしっかり閉じたら、試しに洗剤を出してみます。フタの中央を押すと、中のバネも押されて、ブラシの土台の一部に空洞ができるつくりになっているようです。

早速シャツの衿の汚れをこすってみると…

2秒ほど長押しすると、洗剤がチョロチョロッと細く垂れてきます。

これは、メイク汚れがついたシャツの衿もと。クレンジングオイルで油分を先に溶かしておいた状態です。

ここで、「洗剤IN手洗いブラシ」の出番。

フタを押して、洗剤を適量垂らしたら、ごく優しい力加減で汚れた部分をこすります。

少しすると、ブラシ全体が泡立ってきます。泡垂れに注意です。

ほんの数回こすっただけで、汚れが浮いてきました。水や洗剤に直接触れないので、冷たくないし、手荒れも気にならないところがいいですよね。

汚れの大きさにもよるけれど、ブラシの角度を変えると、わりとピンポイントで狙えます。持ち手はギュッと握れて、滑りにくかったです。

それと、途中で洗剤を足したいとき、ボタン操作だけでいいから片手で楽に済むところも高ポイント！ 手でこすり洗いをするときは、洗剤の容器が泡でヌルヌルになっていたので、これは地味にうれしいです。

洗濯後は、どこが汚れていたのかわからないくらいスッキリ。

靴の部分汚れも、ササッとこすって洗い流すだけでOK。

使用後はよく洗って保管する

正直に言うと、部分汚れに気づいても、“しっかり落とすのは次でいいや”と後まわしにしがちでした。それが今では、面倒くささが半減したおかげで、気になったときにパパッと取りかかれるようになって、清潔感がアップ！ 細部のちょっとした汚れがなくなると、それだけで気分がすがすがしくなりますね。

ただし、洗剤が残ったままブラシをつるすと漏れるので、洗剤もブラシもよく洗い流した状態で乾かす・収納するとよさそうです。

気になった人は、店舗や公式通販サイトをチェックしてみてくださいね。

※ 素材やコーティング等の材質により、キズつくことがあります。デリケートな素材やコーティング加工ものには使用しないでください

※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください