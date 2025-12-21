Image: Hyakuseki

せっかくの休みに身体を動かしたいのに、足元が濡れる不快感や後片付けの手間を考えると、どうしても1歩が踏み出せない。でも、もし雨の日こそ走りたくなる1足があるとしたら、ランニングはもっと楽しくなるのでは？

雨の日こそ走りたくなる。常識を覆す「撥水性」と驚きの「軽さ」

雨天のランニングで最も気になるのが、シューズへの浸水です。その不快感を解消するため、「Pure 2.0」のアッパーには、アウトドアギアで信頼の厚いCORDURA®素材を採用。

さらに、5級相当の撥水加工（JIS L 1919規格に基づく）が施されています。

これは、生地の表面で水滴が球体となって転がり落ちるほどの性能で、シューズ内部への水の侵入を防いでくれそう。

濡れた路面はもう怖くない。地面に吸い付くような「安心グリップ」

雨上がりのアスファルトや濡れたタイルは、ランナーにとって見えない罠が潜む場所。1歩1歩に神経を使う状況では、走る楽しさも半減してしまいます。

「Pure 2.0」のアウトソールは、葉脈から着想を得たという独自のラグパターンが、靴底と路面の間の水分を効率的に排出。地面を掴むグリップ力を生み出します。これにより、滑りやすい路面でも安定した走りが可能に。足元の心配から解放されることで、フォームや呼吸、そして雨に洗われた街の景色へと意識を向ける余裕が生まれるはずです。

快適さは雨天だけじゃない。晴れた日も履きたくなる特長

高い撥水性を誇るCORDURA®素材は、実は優れた通気性も備えています。さらに、シューズ全体に設けられた通気チャンネル構造が内部の蒸れを効果的に排出し、長時間のランでもニオイなどが気になりにくい快適な状態を保ちます。

心臓部であるミッドソールは、着地時の衝撃を吸収するかかと部分と、蹴り出しの推進力を生む前足部分で密度を変えた二重構造。この設計が、疲労を抑えながらリズミカルな走りをサポートします。

これまで雨を理由に諦めていたランニングが、新しい楽しみへと変わる。「Pure 2.0」が提供するのは、天候という制約からランナーを解き放つ自由です。水たまりを避けるのではなく、あえて駆け抜けていく。そんな新しい走る喜びを発見できるかもしれません。雨予報が、少しだけ待ち遠しくなるかも。そんな「Pure 2.0」についての詳細情報は、以下よりチェックです。

雨も泥も気にせず走れる。高性能アウトドアランニングシューズ『Pure 2.0』 13,580円 超超早割:30%OFF machi-yaで見る

Source: machi-ya