2023年3月にロサンゼルス近郊の物件を12億円で購入していた

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が、ロサンゼルスの自宅を645万ドル（約10億1700万円）で売却したことが分かった。米経済紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」によると、売却金額は、フリーマン夫妻が2023年に購入した際の価格を大きく下回り、結果的に“赤字売却”となったようだ。

同紙によると、フリーマンと妻のチェルシーさんは、2023年にこの自宅を782万5000ドル（約12億3400万円）で購入。今回の売却額は、その金額から137万5000ドル（約2億1700万円）も安く、約2億円以上の損失が出た計算となる。当初はより高値での売却を目指していたものの、市場の反応は厳しかったようだ。

実際、フリーマン夫妻は2024年に売り出し価格を899万5000ドル（約14億1900万円）に設定したが、買い手はなかなか現れなかった。その後、734万9000ドル（約11億5900万円）まで値下げを行い、最終的にさらに価格を調整したうえで、今回の645万ドルでの売却に至ったとされている。

また、米不動産情報サイト「マンション・グローバル」によると、フリーマン夫妻が購入した自宅は、スタジオシティとシャーマンオークスの境に位置しているとされている。フリーマンは2024年8月から自宅を手放す意向を示していたと言及し、時間をかけて買い手を探していたようだ。スター選手であっても不動産取引では思惑通りに進まない現実が、今回のケースから浮き彫りになった。（Full-Count編集部）