大人に似合う“この柄”！【niko and ...】40・50代がこなれる！「レオパ柄バッグ」

コーデに占める面積は小さくとも、ガツンとエッジをきかせられるレオパード柄。ブラウンやモノトーンといったベーシックカラーで構成されているものなら、シックな大人コーデにちょうどいいアクセントとして取り入れやすそうです。そこで今回は、大人に似合うレオパード柄のバッグを【niko and ...（ニコアンド）】からピックアップ。旬柄バッグをGETして、さっそくコーデのこなれ度UPを図ってみて！

モコモコ素材が柄の強さを和らげるトートバッグ

【niko and ...】「オリジナルポーチ付きキルトトートバッグM」\4,500（税込）

モコモコとしたボアのような素材感がレオパード柄とマッチし、遊び心を加えてくれそうなトートバッグ。毛並みのおかげで柄の印象がくっきりと強くなりすぎず、どこか優しげな印象で持ちやすいのが魅力です。取り外し可能な合成皮革素材のミニポーチも、コーデに大人っぽさを醸し出すワンポイントに。

レオパ柄 × 鮮やかな配色がキャッチーな2WAYバッグ

【niko and ...】「オリジナル2WAYテープトートバッグM」\3,000（税込）

インパクトのあるレオパード柄にブルーのテープハンドルを組み合わせた、キャッチーなデザインの2WAYバッグ。ショルダーストラップまで柄が使われており、サッと持つだけでコーデにエッジをきかせてくれそうです。モノトーン系の柄にブルーのハンドルという寒色系の配色で統一されているため、服の配色もまずは寒色系で揃えるのがGOOD。

ミニマルながら存在感を発揮するショルダーバッグ

【niko and ...】「オリジナルマルチポケットお財布ショルダーバッグ」\5,000（税込）

羊毛を混ぜた凹凸感のある素材に、ベージュをベースにしたレオパード柄が品よく映えるショルダーバッグ。長財布のようにファスナーポケットを重ねた3室構造になっており、大ぶりすぎないミニマルなフォルムがワンポイントで存在感を発揮します。印象的なツイル素材のセットアップと合わせても埋もれず、さらにこなれ度UPを狙えそうです。

アクセサリーのように気楽に添えたいミニ巾着バッグ

【niko and ...】「オリジナルアソートデザインショルダーバッグ」\3,168（税込・セール価格）

まるでアクセサリーのように気楽に添えるのにうってつけな、巾着型のミニショルダーバッグ。ブラウン系の色味で構成されたレオパード柄にパール調のモチーフがさりげなく散りばめられています。ZIPパーカー × カーゴパンツというマニッシュなスタイルも、上品さを感じさせる小ぶりなバッグが女性らしさをキープしてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ