クリームたーーーっぷり！！【ローソン】キュートな牛さんパケがめじるし♡「新作コラボ」

【ローソン】では今、生クリーム専門店【Milk（ミルク）】とコラボした新作スイーツがラインナップ中。パッケージには可愛い牛があしらわれており、クリームたっぷりな贅沢感も嬉しいところ。お腹も心も満たされそうです。今回はご褒美にぴったりなタルトと、お馴染みのどらもっちシリーズを紹介します。

2種類のクリームをのせた「白いクリームタルト（チーズクリーム）」

淡いミントグリーンに、手描きのような牛があしらわれた可愛いパッケージ。中にはたっぷりのクリームを盛り付けたタルトが入っており、ご褒美にぴったりな贅沢感があります。@pan.oyatsuさんによると「上はたっぷりのホイップクリームで下の層がチーズクリーム」になっていて、まろやかでまとまりのある風味が楽しめそう。

お腹を満たせそうな厚めのタルト生地！

「白いクリームタルト（チーズクリーム）」のタルト生地にも注目。厚みがある分、クリーム系ながらお腹も満たされそうです。好みのフルーツやジャムなどをトッピングすると、よりご褒美感もアップ。コーヒーのお供に味わえば、生地の香ばしさが余韻として心地良く感じられるかも。

生地には牛の焼印も！「MILKどらもっち」

和風のどら焼きに、洋風のミルクを組み合わせた和洋折衷な「どらもっち」。牛の姿が描かれている可愛いパッケージはもちろん、生地にも牛の焼印がされているコラボ感溢れるビジュアルです。片手でパクッと食べやすいため、小腹が空いた時や休憩タイムのおやつにも良さそう。

中にはクリーム & ソースがたっぷり！

「MILKどらもっち」の生地には、公式サイトによると「コク深いクリームと濃厚なミルクソース」がたっぷりと入っているプチ贅沢仕様。ねっとりとしたソースの口当たりと共に、リッチな味わいが堪能できそうです。生地の和風な味わいにもほっこりと癒されて、溜まった疲れも吹き飛ばしてくれるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

