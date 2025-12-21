◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)

フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、3日目には女子のフリースケーティングが行われています。この大会に出場している樋口新葉選手は今季限りでの現役引退を発表。全日本フィギュアでの最後の滑りとなりました。

ショートプログラムでは69.47をマークし8位につけていた樋口選手。フリー演技でリンクに姿を現すと観客からも大歓声があがります。演技冒頭の連続ジャンプでは着氷に乱れが生まれるも、その後は持ち味のダイナミックさがあふれる堂々たる演技。今季初めて3連続ジャンプをしっかり着氷するなど、伸びやかな滑りを見せます。リズムに乗るパフォーマンスを観客も手拍子で後押し。イキイキと滑り終えた樋口選手は、氷上で大の字。やりきった笑顔に観客もスタンディングオベーションを送りました。

フリー演技ではシーズンベストの133.59(技術点67.43、演技構成点66.16)をマーク。トータルスコアもシーズンベストの203.06となりました。