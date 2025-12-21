「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、今季限りでの現役引退を表明している２２年北京五輪代表の樋口新葉（２４）＝ノエビア＝が演技を完遂し、フリー１３３・５９点、合計２０３・０６点をマークした。

冒頭のダブルアクセル−３回転トーループの連続ジャンプは後半ジャンプの着氷が乱れたが、続く３回転ルッツ、３回転ループ、３回転サルコーに成功。後半の３回転ルッツ−ダブルアクセル−２回転トーループ、３回転サルコー−２回転トーループを決め、最後の３回転フリップもなんとかこらえた。躍動的なステップからフィニッシュ。最後は銀盤に大の字に寝転がり、万感の表情を浮かべた。

キスアンドクライでは涙が頬を伝い、ともに座ったコーチたちも涙、涙。今季ベストの得点を見届けると、驚いた表情を浮かべた後、また涙が止まらなかった。

演技後は「今までで一番よかった。滑る前から泣きそうだったが、悔いのないように滑った。本当に頑張ってよかった。全部出し切った」と胸を張り、氷上に大の字になったことには「いつも本番はあのくらい疲れている。やったらダメだ！と思っていたが、最後だからいっか！と。冷たかったです」と笑った。今大会が最後かどうかについては「あれば出たいなと思うんですけど、自分のメンタル次第かなと思います」と語った。

１４年大会の１３歳で表彰台３位から１１年。リンクを彩ってきた１人のヒロインが全日本の舞台を去った。