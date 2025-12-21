プライベートで交流する様子がたびたびSNSでも話題となっている、世界的人気を誇る日本人女子レスラーと“平成の歌姫”の異色タッグが再び話題に。貴重な2ショットがファンを驚かせている。

【画像】日本人女子レスラーと“平成の歌姫”異色２ショット

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。日本時間14日に開催された歌手・倖田來未のライブコンサートを見に大阪へ訪れていたことを明かした。

イヨはフォトブースで撮影された倖田との2ショットとともに「MC無しで2時間半以上ノンストップ歌いっぱなし&踊りまくりって、くぅちゃんはプロレスラーの私でも脱帽の体力モンスターです！」「25年間同じことをやり続けるだけでも凄いのに、進化し続けてる凄さ」「トップを走り続ける、日本が誇る歌姫の生き様とパフォーマンスに圧倒されまくる至高の3時間でした」などと綴り、倖田のパフォーマンスに刺激を受けたようだ。

WWE「RAW」などへの出場を続けながらのお忍び来日にファンも「楽しめたようで何より」「IYOさんも日本が誇るプロレスラーです！」「コンサート観に日本に帰って来てるの知ってたけどすぐアメリカに帰ってテレビに出ててビックリしたよ」「音楽とプロレスがあなたたちを友達としてつなげてくれたなんて、素晴らしいですね。」「倖田來未さんは驚くべきパフォーマーだ！」などとコメントが届いていた。

