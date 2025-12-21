おもちゃや木の棒…何かを咥えての散歩が日課のわんこ。この日発見したのは巨大なお宝だったようで…！？114万回再生された話題の投稿には爆笑する人が続出し「前向けてないってｗ」「遭遇したい！」「よっぽどお気に入り」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな犬が散歩で『巨大な木の棒』を発見→あまりにも面白い『サイズ感』】

巨大なお宝を発見！

TikTokアカウント「...3dogs」では、投稿主さんが愛犬である3匹のわんこたちの日常を随時紹介しています。今回の主役は、ジャックラッセルテリアの男の子「バディ」くん。テレビにも紹介され話題となった、とある日のお散歩風景をご紹介します。

何かないかなぁ…と、宝探しをしながらお散歩をするのが日課のバディくん。そんなバディくんが、この日発見したのは体長よりも長い2ｍはあろうかという巨大な木の枝…！

粋な宝物を咥えどうにか散歩を続けようと悪戦苦闘していたそう。途中、投稿主さんに置いて行かれそうになり焦った様子もお見せする場面も。

お家まで持って帰りたい…

枝と格闘するバディくんですが、あまりに長すぎ＆重すぎるため、咥えたお顔はずっと横を向いたままだったそう。首を痛めそうな角度に「大丈夫？」と思わず声をかけたくなってしまいます。

最終的に枝はふたつに折れてしまったのだとか。さすがに咥えることができず、お家まで持ち帰るのは断念せざるを得なかったそうですよ。それでもめったにお目にかかれないお宝に出会えて大満足のバディくんなのでした♡

バディくんの面白すぎるお散歩風景には「道端にでっかい枝落ちてる理由分かったｗｗ」「顔の角度(笑)」「一生懸命すぎて笑える」など爆笑の声が相次いで寄せられました。

面白くて賢いバディくん♡

いい感じの棒を咥えてお散歩するバディくんの姿もご紹介！この日は丁度よいサイズの木の棒を発見し、口に咥えながら軽快に歩くバディくん。ルンルン♪と小気味よい足取りだったそう。

無事にお家まで持ち帰ることができました！ここで投稿主さんが『ちゃんとお外に置いて』と言うと、すぐに棒を口から離したという賢いバディくん。さらに『お口のゴミもペッてして』との言葉に下を向き、くちゃくちゃ…ペッ！とその通りの行動をしたそう。

かわいくて面白くてさらに賢い…！魅力たっぷりのバディくんと一緒なら、笑いの絶えない毎日になりそうですね♡

TikTokアカウント「...3dogs」には、個性豊かなバディくんに負けず劣らず！一緒に暮らす２匹のわんこたちの賑やかな日常が紹介されていますよ。ぜひ元気をもらいに遊びに行ってみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「...3dogs」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております