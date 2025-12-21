森保監督が求めた“最も強い相手”に独自見解「本当にプラスになるのか」　来年5月の壮行試合に韓国メディアが注目

森保監督は「来てもらえる中で最も強いチーム」を要望した(C)産経新聞社

12月19日、日本サッカー協会は来年5月31日に日本代表が国立競技場で、国際親善試合を行うことを発表した。6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合として位置づけられ、対戦相手は今後発表となる。

【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・ペルシ監督が思わず苦笑いを浮かべるシーンも

すでに、来年3月にはウェンブリーでのイングランド代表戦が決定しており、同遠征ではスコットランド代表との対戦も有力視されている。その2試合の後で行われる形の、今回発表となった大会前での国内最後となるAマッチに向け、森保一監督から協会側に対し、「来てもらえる中で最も強いチーム」を要望したことも報じられた。

日本はW杯でオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ勝者と同組になっている中で、大会メンバーの“最終選考”の場となる可能性もある5月31日、どのようなチームを迎えるのか。今後の協会側からの発表が待たれる中、森保監督のこの試合に向けた“意気込み”が海外メディアでも注目を集めている。

韓国スポーツサイト『スポーツ朝鮮』が12月21日、日本代表の特集記事を掲載した。新たに決定した、来年5月の親善試合に言及しており、「対戦相手は調整中だが、森保監督は『最も強いチーム』との対戦を求め、欧州の2チーム、もしくはチュニジアを念頭に置いた選定を依頼したという」などと報じている。