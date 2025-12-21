◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）８位の樋口新葉（ノエビア）は１３３・５９点、合計２０３・０６点だった。

今季限りでの引退を表明し、臨んだ今大会。「ワンダー・ウーマン」を滑り、地元・東京で大勢のファンに樋口らしい力強い演技を披露した。

冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―３回転トウループはバランスを乱すも着氷。３回転ルッツからの３連続ジャンプなど、全７本のジャンプを降りた。滑り終えるとリンクに顔を伏せ、最後はリンク中央で大の字になり、起き上がると満面の笑みで観客に手を振った。

ＳＰでは大きなミスなくまとめ、６９・４７点をマークし、演技後にはガッツポーズも飛び出た。今季は体調不良や右足甲のけがに悩まされ、苦しい時期も多かった。そんな中でも全日本に照準を合わせ、フリーを入念に練習してきた。「しっかり集中して、練習してきたことを全て出し切りたい」と意気込みを語っていた。

２０２２年北京五輪に出場。団体戦では銀メダル獲得に貢献した。その後は休養を経て再びリンクに戻った。今年６月の引退発表時には「１つ１つの試合が最後と感じ取りながら、納得して終えられるように、次に進めるように滑れれば、自分がやってきたことが間違っていなかったと思える。納得のいくような演技をしていきたい」とラストシーズンにかける思いを語っていた。