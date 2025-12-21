２１日に東京国立代々木競技場で行われたフィギュアスケートの全日本選手権。

今季限りでの引退を表明している女子の樋口新葉（わかば）（ノエビア）が、最後の全日本で躍動感あふれる演技を披露。涙あり笑顔ありの最後の全日本だった。（デジタル編集部）

前回北京五輪４位の樋口が、最後の全日本で集大成の演技を披露した。６月の引退表明時には、「一つ一つの試合が最後になる（可能性がある）ので、自分が納得できることを一番に考えて滑りたい」と話していた２４歳。１７番目にリンクに登場すると、キリリと締まった表情を見せた。

冒頭の連続ジャンプは、ややバランスを崩したが、その後はスピードあふれる演技。特に後半のステップはダイナミックに、かつ、切れ味鋭い動きを連続して繰り出した。演技を終えると、リンクに大の字に。大歓声には笑顔で答えた。

得点を待つ間のキスアンドクライでは大粒の涙を流した樋口。フリー１３３・５９点、合計２０３・０６点と国際スケート連合（ＩＳＵ）非公認ながらシーズンベストをともに上回る高得点が表示されると、涙をふきながら笑顔を見せた。第３グループを終えて、暫定２位につけた。