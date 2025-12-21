¥ê¥á¥¤¥¯¤¬°úÂà¡Ä¼ï²´ÇÏÆþ¤ê
¡¡2022Ç¯¤Î¥«¥Ú¥é¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç½Å¾Þ5¾¡¤òµó¤²¤¿¥ê¥á¥¤¥¯¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦¿·Ã«¸ù°ì±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢12·î21ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¿·´§·´¿·´§Ä®¤Î¥Î¡¼¥¹¥Ò¥ë¥º¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥ê¥á¥¤¥¯¤Ï2019Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Éã¥é¥Ë¡¢Êì¥µ¥ê¥¨¥ë¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£ÇÏ¼ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¡¼¥¹¥Ò¥ë¥º¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÏ©Àþ¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥ê¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û¥ê¥á¥¤¥¯¤¬Ï¢ÇÆ¡ÄÆüËÜÀª¥ï¥ó¥Ä¡¼³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥ê¥á¥¤¥¯
¡¡JRA¤Ç¤ÏÄÌ»»9Àï5¾¡¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï1²¯763Ëü4000±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë¡£ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ç¤Ï4Àï1¾¡¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â6675Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³¤³°¶¥Áö¤Ç¤Ï9Àï3¾¡¤òµó¤²¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï3²¯2579Ëü7700±ß¤Ë¾å¤ë¤Ê¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½Å¾Þ¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥«¥Ú¥é¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2023Ç¯¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ÊÀ¹²¬¡¦Jpn3¡Ë¡¢¥³¥ê¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê´Ú¹ñ¡¦G3¡Ë¡¢2024Ç¯¤Î¥ê¥ä¥É¥À¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦G3¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥³¥ê¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê´Ú¹ñ¡¦G3¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ³¤³°¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀïÀþ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿°ìÆ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¥ê¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¹ñÆâ³°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¼ÂÀÓ¤ò¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£