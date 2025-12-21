松岡昌宏「1回だけ女性に結婚するって言った」過去・元恋人とのエピソード語る
【モデルプレス＝2025/12/21】元TOKIOの松岡昌宏が、21日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（日曜あさ7時〜）に出演。かつて「結婚する」と言った元恋人について明かす一幕があった。
【写真】松岡昌宏、会見で涙 元メンバーへ厳しい言葉
この日は、高校1年生の15歳の時に交際していた元恋人との思い出を振り返った松岡。当時はクラスメイトや先輩を呼び捨てで呼んでいたそうで、元恋人は「なんで下の名前で呼ぶの？」「下の名前で呼ぶのは私だけでいいんじゃないの？」と妬いていたという。そして松岡には「ひとみ」という仲の良い友人がおり、下の名前で呼び捨てしていたことを元恋人から注意されたと明かした。
ある日、元恋人と公園で話していた時に松岡のポケベルが鳴り「1103（ひとみ）」の文字が表示されたと回想。ひとみは何回か松岡のポケベルを鳴らしたことがあったが、元恋人との間に“ひとみと呼ばないで”問題がある中で「どうして1103の文字がポケベルに入るんだろう」と思ったという。
ひとみから連絡があったことを正直に話して揉めるのを危惧した松岡は「誰？」と元恋人に聞かれた際に「おふくろ」と返答。電話ボックスに行って電話をする振りをしたという。そして、電話ボックスから出て「なんだった？」と聞かれ「大したことなかった」と言った瞬間に平手打ちされたとぶっちゃけ。元恋人から「ひとみでしょ？さっきのメッセージ。なんでお母さんと嘘つくの？」と問い詰められ「嘘じゃねーよ」と反論した松岡。しかし元恋人から「だって1103って入れたの私だもん。やましいことなかったら言えるでしょ」と言われたそうで、松岡は「くっそめんどくせぇ15の夜」とコメントした。
また松岡は「昔、言ったの覚えてますね」と口にし「俺が1回だけ女性に『結婚する』って言ったの、その彼女です」とぶっちゃけ。続けて「15歳の時です。『俺は絶対お前と結婚するんだ』」と言ったところ「できるといいね」と返されたそうで「何でだよ。『できるといいね』って。できるに決まってるじゃねぇかよ」と元恋人とのやりとりを回想。元恋人からは「予定は未定であって決定ではないのよ」と言われたことを明かし松岡は「その彼女です。『おめでとう』ってLINEしよ。全然会ってねぇな。元気かな」と懐かしんでいた。（modelpress編集部）
