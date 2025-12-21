佐野岳「スポ男」収録中に怪我で涙 途中辞退までの全貌明らかに「万全に準備してリベンジさせてください」
【モデルプレス＝2025/12/21】俳優の佐野岳が12月21日、芸能界のスポーツマンNo.1を決めるTBS系「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」（よる6時〜）に出演。怪我をし、途中辞退するまでの全貌が明らかとなった。
【写真】佐野岳、バキバキの肉体美
11月18日「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦」（TBS）の収録中に脚の違和感を訴え、その後の競技は欠場していたことが明らかとなっていた佐野。放送では、佐野が第1種目の跳び箱対決「モンスターボックス」に挑戦する様子が放送され、17段に挑んだ際には着地に失敗して脚を痛める様子が映された。
涙ながらに競技を続けたいと訴えるもメディカルチェックの結果、佐野は途中辞退に。後日、じん帯断裂・半月板損傷等で全治8〜9ヶ月と判明したという。佐野は「また万全に準備してリベンジさせてください」と涙ながらにコメントし、会場からは拍手が送られた。
1995年からスタートし、人気を博した『スポーツマンNo.1決定戦』。2012年からはタイトルを変更し『最強スポーツ男子頂上決戦』として放送。今回も有観客で行われ、芸能界を代表する14人の“スポーツ男子”が、 “芸能界最強”の称号を手にするために、過酷な対決に挑んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
