「act up」の意味は？幅広い状況で使える便利なフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「act up」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、機械などがよくない状態のときに使う表現です。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「あばれる」「調子が悪くなる」でした！ 「act up」には2つの意味があり、人に対して使うときは「あばれる」という意味になり、機械などのものに対して使うときは「調子が悪くなる」という意味になります。 子どものわがままや機械の故障など、「問題を起こす」というニュアンスで使われますよ。 「The TV is acting up again.」

（テレビの具合がまたおかしくなった） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部