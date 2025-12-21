「act up」の意味は？幅広い状況で使える便利なフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「act up」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、機械などがよくない状態のときに使う表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「あばれる」「調子が悪くなる」でした！
「act up」には2つの意味があり、人に対して使うときは「あばれる」という意味になり、機械などのものに対して使うときは「調子が悪くなる」という意味になります。
子どものわがままや機械の故障など、「問題を起こす」というニュアンスで使われますよ。
「The TV is acting up again.」
（テレビの具合がまたおかしくなった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部