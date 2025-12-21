金子大地「舞台では恥ずかしくて隠していたり我慢していた感情を発散できる気がする」

ヨーロッパ企画第44回公演『インターネ島エクスプローラー』に出演する金子大地さんにお話を伺いました。

「今回も、なんじゃこりゃってものが登場します（笑）」

わずか1日だけ時間を遡れるタイムマシンだったり、大阪の町が突如テクノロジーに襲われたり。突拍子もない設定で、壮大なのにお茶の間感のあるコメディを生み出してきた劇団、ヨーロッパ企画。代表を務める上田誠さん作・演出の新作『インターネ島エクスプローラー』は、未踏の島を訪れた冒険家たちの物語。

「上田さんの作品のすごいところは、日常の中の面白さを盛り込みながら、そこにエイリアンを登場させたり、舞台の上に、ハリウッド映画並みのスケール感のファンタジーを描こうとするところだと思います。今回も、なんじゃこりゃってものが登場したりしますし（笑）」

楽しげにすら話す金子大地さん。上田さんが脚本を手がけたドラマ『魔法のリノベ』が縁での今回の客演。ただ、脚本をもとに進められる通常の演劇作品の稽古とは一線を画すのが、ヨーロッパ企画の舞台。俳優に最初に与えられるのは、作品の世界観とシチュエーションのみ。俳優は設定の中でエチュードと呼ばれる即興芝居をおこない、そこで生まれたものが作品に加えられてゆき、最終的に上演台本が完成されるのだ。

「劇団員の皆さんはエチュード慣れしていて、ポンポン会話が進んでいってすごいです。僕はこれまでそういう経験がなかったので、最初の頃は頭真っ白でした。でも、困ったら上田さんが助け舟を出してくれて、それをやってみるとやっぱり面白くなるんで、だんだん稽古が楽しくなってきちゃっています」

金子さんに与えられた役柄は、エリート冒険家とのこと。

「英才教育でフォロワーも多く、ここまで何不自由なくやってきて生意気なんです。金丸（慎太郎）さん演じる、サバイバル能力の高い古いタイプの冒険家にマウンティングしたりします。上田さんが、ふたりのコンビ感がめちゃくちゃいいと言ってくださってるので、それを信じてやっていけたらと思っています」

ジャングルに分け入っていく中で、「急に意味もなく蛇が出てきたり」「モアイ像が登場したりするんですよ」と語る表情から、心底面白がっている様子が伝わってくる。

「僕は趣味も何もなくて、オフが一番何をしていいのかわからないから、ずっとお芝居してたい人。だから毎日何時間も稽古がある環境は、僕の心にもすごくいいんです。普段結構周りの目を気にして、人に気を遣ってたりするんですけど、舞台では自分の欠点やコンプレックスも前向きに受け入れながら、恥ずかしくて隠していたり我慢していた感情を発散できる気がするんです」

金子大地

かねこ・だいち 1996年9月26日生まれ、北海道出身。主な出演作品は映画『猿楽町で会いましょう』やドラマ『おっさんずラブ』『鎌倉殿の13人』『晩餐ブルース』など。来年公開の映画『教場』『万事快調〈オール・グリーンズ〉』が控える。

information

ヨーロッパ企画第44回公演『インターネ島エクスプローラー』

京都発、今年結成27年となる劇団「ヨーロッパ企画」の新作舞台。出演者全員が冒険家（？）。“ナビなき未踏へ”をキーワードに、ジャングルあり、SFありの、誰もが予測不能な冒険SF活劇が誕生。昨年入団した金丸慎太郎が座長を務める。

2026年1月7日〜25日 東京・本多劇場 作・演出／上田誠 音楽／王舟 出演／石田剛太、金丸慎太郎、酒井善史、角田貴志、諏訪雅、土佐和成、中川晴樹、永野宗典、藤谷理子／呉城久美、金子大地 一般・平日8000円、土・日・祝日8500円 U25シート2500円（前売りのみ） サンライズプロモーション TEL. 0570-00-3337 大阪、名古屋など全14都市で上演。