リポピール®の冬限定キャンペーン♡感謝を込めた大感謝祭がスタート

乾燥やごわつきが気になる冬肌に、うれしいニュースが到着しました。スキンケアブランド「リポピール®」では、2025年12月17日(水)より公式オンラインストアにて「冬の大感謝祭」を開催。本年の感謝を込めて、全商品が特別条件で購入できるほか、冬の集中ケアにぴったりな限定セットも登場します。年末年始のセルフケアや、自分へのご褒美選びにも注目したいキャンペーンです♡

全商品がお得になる冬の大感謝祭

「冬の大感謝祭」期間中は、リポピール®の全商品を対象に15％OFFで販売。角質ケアと保湿ケアを軸にしたラインナップは、冬特有の乾燥や肌のざらつきが気になる時期に心強い存在です。

まとめ買いはもちろん、気になっていたアイテムを試すチャンスとしても活用できます。開催期間は2025年12月17日(水)～2026年1月5日(月)9:59まで。

数量限定「冬限定セットボックス」

今回の目玉となるのが、200個限定で登場する「冬限定セットボックス」。乾燥しやすい冬の肌を考え、角質ケアと保湿ケアをバランスよく組み合わせた特別仕様です。

単品購入よりもお得な36％OFFで用意されており、ホリデーシーズンの自分へのご褒美や、リポピール®を初めて使う方にも取り入れやすい内容となっています。

年末年始の注文・配送について

2025年12月30日(火)～2026年1月4日(日)に注文した商品は、2026年1月5日(月)より順次発送予定です。

年末年始は配送混雑により遅延が発生する場合もあるため、余裕を持った注文がおすすめです。冬のスキンケアを切らさず続けるためにも、早めのチェックが安心です。

冬肌をいたわる特別なひとときを

一年頑張った肌をやさしく労わるなら、冬こそ丁寧なスキンケアを。リポピール®の冬限定「冬の大感謝祭」は、日常ケアを見直すきっかけにもなる特別な期間です。

お得に試せるこの機会に、自分の肌と向き合う時間をつくってみてはいかがでしょうか。冬の肌に、心までうるおうご褒美を♪