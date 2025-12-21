佐久間大介、テレビアニメのイベントに初登壇 共演声優陣から絶賛で「生きてて楽しいです！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が21日、都内で行われたテレビアニメ『ハイスクール！奇面組』（2026年1月9日放送開始、フジテレビ系 毎週金曜 後11：30）第1話先行上映会に登壇。佐久間は本作で色男組のリーダー・切出翔役の声を担当。テレビアニメのイベントに登壇するのは初めてとなる。
【集合ショット】TVアニメ『ハイスクール！奇面組』声優キャストが集結
佐久間はダスティピンクのジャケットに白パンツを合わせたコーディネートで登壇。 奇面組キャストの関智一（一堂零役）、武内駿輔（冷越豪役）、松岡禎丞（出瀬潔役）、小林千晃（大間仁役）、戸谷菊之介（物星大役）とともに、アフレコの振り返りなどトークを楽しんだ。
お互いの印象の話題になり、武内が「佐久間さんがずっと明るい」と話すと、登壇陣は共感の嵐。佐久間は「どこでもこの状態なんで、生きてて楽しいです！」と満面の笑みを見せた。また関智一は「どの声優よりも声がでかい！」と絶賛。次々と飛ぶ絶賛の声に、「めちゃくちゃ褒めてくれるじゃないですか！」と喜びをあふれさせていた。
本作は、ブサイクであることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、主人公の一堂零たち個性豊かな5人組集団「奇面組」が活躍する学園コメディー。原作者・新沢基栄氏により1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの高校進学に伴い1982年〜87年にかけて『ハイスクール！奇面組』に改題して連載された漫画が原作。1985〜1987年にかけてテレビアニメが放送、1986年にはアニメ映画化されるなど斬新な内容で人気となり、一大ブームを巻き起こした。
